ثنائية بونوتشي تضع يوفنتوس على مشارف «الأبطال»

روما (أ ف ب)

سجل ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس المخضرم ثنائية لفريقه خرج بها فائزاً على فينيزيا 2-1 في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة إيطاليا، وبات على مشارف التأهل رسمياً إلى دوري ابطال أوروبا الموسم المقبل.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 69 نقطة، متقدماً بفارق 11 نقطة عن روما السادس، والذي يلتقي لاحقاً مع بولونيا.

في حال عدم فوز فريق العاصمة سيضمن يوفنتوس التأهل رسمياً، علماً بأن لاتسيو صاحب المركز الخامس، والذي خسر على أرضه أمام سبيتسيا 3-4 السبت، يتخلف عنه بفارق 10 نقاط قبل نهاية الدوري بثلاث مراحل ولا يستطيع اللحاق به حسابياً.

ومنح بونوتشي أفضل هدية لنفسه في عيد ميلاده الخامس والثلاثين، عندما افتتح التسجيل من كرة رأسية بعد مرور 7 دقائق، لكن فينيزيا أدرك التعادل بتسديدة بعيدة المدى من ماتيا ارامو (71)، وقال بونوتشي الكلمة الأخيرة، مجدداً بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 75.

ولم يخسر يوفنتوس سوى مرة واحدة في آخر تسع مباريات، وحدث ذلك أمام إنتر 0-1 في مطلع أبريل.

وتستمر المنافسة المحتدمة على الصدارة، حيث يلتقي ميلان صاحب المركز الأول بفارق نقطتين مع فيورنتينا لاحقاً اليوم، في حين يحل وصيفه وجاره إنتر ضيفاً على أودينيزي اليوم أيضاً.