«العجاف 65» في «بيت الفرسان»



منير رحومة (دبي)



حقق شباب الأهلي أطول مسيرة سلبية على المستوى المحلي في عهد «الاحتراف»، بالخسارة أمام العين في «الجولة 22» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك بعدم الفوز في 5 مباريات متتالية، بينما حدث ذلك خلال «حقبة الهواية» موسمي 1997-1998 و2006-2007.

ولم يتذوق «الفرسان» طعم الانتصار خلال 65 يوماً، بعد أن دخل في مرحلة من تراجع الأداء والمستوى، أدت إلى تكبد خسائر «موجعة» أمام الشارقة والوحدة والوصل والجزيرة والعين، ولم يحصد الفريق أي نقطة منذ «الجولة 17»، الأمر الذي أدخل القلق في قلوب الجماهير، خاصة مع اقتراب موعد نهائي كأس الرابطة.

ورغم المشاركة الإيجابية في البطولة الآسيوية، وحصد بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من دوري الأبطال، وزيارة مسؤولي النادي لتدريبات الفريق، وتقديم الدعم المعنوي اللازم للاعبين، من أجل العودة بنجاح إلى المسابقات المحلية، إلا أن الصورة على المستوى المحلي بقيت مهزوزة أداءً ونتيجة، مما يبعث على «الحيرة»، قبل المواجهة المرتقبة أمام العين يوم الأربعاء المقبل.

وأبدى مشجعو «الفرسان» دهشتهم من استمرار المرحلة السلبية، وطالبوا بضرورة تقديم ردة فعل قوية في المباراة النهائية، وانتزاع فوز ثمين يهدي لقب كأس الرابطة إلى النادي، وينهي المشوار السلبي بتتويج يعتبر بمثابة إنقاذ الموسم.

ويعول شباب الأهلي على عودة اللاعبين الذين لم يشاركوا في «الجولة 22»، في مقدمتهم الأرجنتيني كارتابيا، للظهور بصورة مختلفة، وتقديم عرض فني يساعد الفريق على الفوز على العين والتتويج بكأس الرابطة.