دبي تحتضن الاحتفال الرياضي بيوم «أرغون»

دبي (الاتحاد)

احتضنت دبي يوم «أرغون» الخاص بإحدى مقاطعات إسبانيا من خلال فعاليات رياضية، وذلك مع اختيار هذه الوجهة بوصفها من الأبرز في العالم على صعيد التسامح والتعايش بين كافة الجنسيات، لتقام فيها هذه الاحتفالية خارج إسبانيا بالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا».

وأقيمت بطولة لكرة القدم ضمت ثمانية فرق في فئة الرجال وفئة السيدات، تمكن خلالها أعضاء الجالية الإسبانية الإسبان في الإمارات من الاستمتاع بيوم كان ختامه مواجهة بين مشاركين يمثلون أفضل فريقين في يقعان في تلك المنطقة وهما هويسكا وريال سرقسطة، اللذان يلعبان في الوقت الحالي في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

تُعد هذه المبادرة جزءاً من خطط الانتشار الدولي والترويج التي تطورها أندية الليجا بعد الانضمام إلى خطة تعزيز الليجا، والتي تسعى إلى ضمان النمو العالمي من خلال المبادرات التي تعزز صورة العلامة التجارية والوعي بأندية الليجا في كل ركن من أركان العالم، لتضاعفت أنشطة الليجا الدولية، التي تنظم الأندية الكثير منها، في غضون عامين فقط لتصل إلى أكثر من 1200 في أكثر من 90 دولة.

جعلت الليجا التنمية الدولية واحدة من الركائز الأساسية لاستراتيجيتها والسمات المميزة لهويتها. في عام 2017، تم إطلاق شبكة لاليغا العالمية، ونتيجة لذلك، تتواجد «الليجا» حالياً في 41 دولة، مع 44 مندوباً في الموقع، و11 مكتباً دولياً ومشروعين مشتركين في أمريكا الشمالية والصين. ينعكس هذا النمو بنسبة 30% في الجمهور الدولي منذ موسم 2015 - 2016، وزيادة في متابعي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، حيث بلغ إجمالي متابعيهم الآن 150 مليوناً، مما يجعل الليجا هي الأكثر متابعة من بين الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وقالت مايتي فينتورا، المديرة الإدارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الليجا: «تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أسرع المناطق نمواً بالنسبة للاليغا ومشجعيها. المبادرات مثل هذه البطولة تجلب الترفيه والإثارة للمنافسة للجماهير في المنطقة، ولا تساعد فقط في نمو الليجا ولكن أيضاً في تطوير كرة القدم في المنطقة».