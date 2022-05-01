أزارو.. «بركان» عجمان

رضا سليم (دبي)



ترك المغربي وليد أزارو مهاجم عجمان «بصمة»، في «الجولة 21» لـ «دوري أدنوك للمحترفين» بقيادة «البرتقالي» إلى الفوز، واستحق لقب نجم الجولة، بعدما سجل هدفين في مرمى خورفكان، وكان «نقطة تحول» فريقه من الخسارة إلى «ريمونتادا» في الشوط الثاني. وأعاد أزارو الانتصارات إلى «البركان»، بعد الخسارة في 3 جولات، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في 630 دقيقة خلال 7 مباريات، منذ انتقاله إلى عجمان، قادماً من الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ورغم غياب أزارو عن مباراة الظفرة في «الجولة 20» بسبب الإيقاف، إلا أنه عوض غياب الجامبي أبوبكر تراولي الذي رحل إلى الدوري السويدي، وهو ما يؤكد أنه صفقة رابحة للفريق، ويعتمد عليه المدرب الصربي جوران في كل المباريات المتبقية في الدوري، وسبق أن سجل وليد في مرمى النصر، وهو الهدف الذي منح «البرتقالي» العلامة الكاملة في أول مشاركة له، وأعاد عجمان إلى الانتصارات بعد غياب 4 جولات، ثم سجل في مرمى العروبة.

كما يشكل المهاجم المغربي إزعاجاً لكل المدافعين في المباريات التي لعبها، خاصة أنه يجيد التمركز داخل منطقة الجزاء، كما يملك مواصفات الهداف الذي يجيد التسديد بالرأس والمراوغة والتسديد داخل منطقة الجزاء.

وسبق لأزارو أن سجل مع الاتفاق السعودي الذي لعب له موسمين ونصف موسم 14 هدفاً، منها هدفان فقط في بداية الموسم الحالي، قبل انتقاله إلى عجمان، وسجل الموسم الماضي 9 أهداف، والموسم قبل الماضي مع انتقاله من الأهلي المصري 3 أهداف فقط، فيما سجل مع «الأحمر» 44 هدفاً في كل المسابقات، منها 26 هدفاً في الدوري.

وتنتظر جماهير «البركان» الكثير من أزارو في المباريات المتبقية من الدوري، خاصة أنه لا يزال يملك الفرصة للمنافسة على لقب هداف الفريق هذا الموسم، والذي يحتله فراس بالعربي برصيد 7 أهداف.

ويؤكد محمد حسين مدير الفريق أن أزارو من المهاجمين المتميزين ويملك خبرة كبيرة في الملاعب، بجانب انسجامه السريع بمجرد انضمامه إلى الفريق، وسجل في أول مشاركة له، ويتمتع بمواصفات المهاجم الهداف، بالإضافة إلى التزامه في التدريبات، ويعتمد عليه الفريق في قيادة الهجوم، وسعداء أن يكون من الصفقات الرابحة التي تخدم عجمان هذا الموسم.