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قميص «كوبي براينت» بـ 5 ملايين دولار
قميص «كوبي براينت» بـ 5 ملايين دولار
1 مايو 2022 13:11

لوس أنجلوس (د ب أ)
تتوقع دارا للمزادات أن يتم بيع قميص لنجم كرة السلة الأميركي الراحل كوبي براينت، مقابل نحو خمسة ملايين دولار.
وسيتم طرح القميص الذي ارتداه براينت في موسمه الرائع 1996-1997 من خلال جلسة مزادات افتراضية تنطلق يوم 18 مايو الجاري.
وبحسب ديفيد كولر مسؤول دار مزادات «أس سي بي»، فإنه من المتوقع أن يتم بيع القميص مقابل مبلغ يتراوح بين ثلاثة وخمسة ملايين دولار.
وأكد كولر أن الرجل الذي تحصل على قميص براينت قبل 25 عاماً لا يريد الكشف عن هويته.
ويحمل القيمص رقم 8 الذي ارتداه براينت خلال فوز فريقه السابق لوس أنجلوس ليكرز في الموسم الاعتيادي في 13 أبريل 1997، على حساب يوتا جاز وكذلك أمام ساكرامينتو كينجز في 17 من نفس الشهر.
وتواصل مالك القميص مع دار المزادات عقب بيع قميص أخر لبراينت في العام الماضي مقابل ثلاثة ملايين و690 آلف دولار.
ولقى براينت مصرعه في 26 يناير 2020 في حادث تحطم طائرة مروحية في كاليفورينا، وهو الحادث الذي أودى أيضاً بحياة ابنته جيانا (13 عاماً) وسبعة أشخاص آخرين.

كوبي براينت
دوري كرة السلة الأميركي
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