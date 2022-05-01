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«الإمبراطور» يكرم «نجوم المستقبل»
«الإمبراطور» يكرم «نجوم المستقبل»
1 مايو 2022 13:07


مراد المصري (دبي)


اختار الوصل أفضل موقع لتكريم فريقه تحت 19 سنة، المتوج بلقب الدوري هذا العام، عندما قام بتقديم اللاعبين، وتكريمهم قبل ضربة بداية مواجهة «الإمبراطور» أمام «صقور الإمارات»، في «الجولة 21» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وفي رسالة مغزاها أن نجوم المستقبل عليهم مواصلة الاجتهاد، للوصول إلى الفريق الأول في ملعب «زعبيل».
ونالت المبادرة الإيجابية بالاستحسان والإشادة، بإبراز جهود الفرق المتفوقة في قطاع المراحل السنية، من منطلق أن «دوري أدنوك للمحترفين» يحظى بالاهتمام والمتابعة الأكبر جماهيرياً.
ويمر الوصل بموسم متميز على صعيد حصاد «الأكاديمية» بفوزه بأربع ألقاب دوري، وهي: دوري 19 سنة «الفئة الأولى»، ودوري 16 سنة «الفئة الأولى»، ودوري 14 سنة «الفئة الثانية»، ودوري الأشبال تحت 13 سنة، وذلك مع تطلعات بمواصلة العمل نحو رفد الفريق الأول باللاعبين الصاعدين، على غرار أسماء متميزة موجودة حالياً من نتاج الأكاديمية مثل علي صالح وعلي سالمين وغيرهما.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
الإمارات
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