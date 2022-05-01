معسكر الكويت يجهز «الإلكترونية» لـ «الخليجية»



رضا سليم (دبي)



يستعد منتخب الألعاب الإلكترونية للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية بالكويت، والتي تقام من 15 على 31 مايو، حيث يشارك المنتخب في «ليج أوف ليجيندز»، والتي يطلق عليها دفاع القدماء أو الأساطير، ولعبة «فيفا» لكرة القدم الإلكترونية، ويمثل الإمارات في «ليج أوف ليجيندز» 5 لاعبين هم عيسى الظاهري، وبطي المنصوري، وفارس المزروعي، وخليفة الظاهري، ومحمد المطروشي، فيما يشارك في لعبة «فيفا» أحمد السويدي، وراشد الزعابي.

وأكد المستشار سعيد الطاهر أمين عام اتحاد الألعاب الإلكترونية أن المشاركة هي الأولى على مستوى دورات الخليج، لأنه تم إدراجها للمرة الأولى في نسخة الكويت، إلا أن المنتخب سبق له المشاركة في بطولة غرب آسيا، مشيراً إلى أن الاتحاد أعد برنامجاً للمنتخب، حيث يقيم معسكراً في الكويت لمدة 5 أيام، قبل بدء المنافسات، والهدف هو التدريب على النظام الإلكتروني في البطولة.

وأضاف أن الاتحاد تعاقد مع مدرب لقيادة المنتخب في لعبة الأساطير، والتي تقام بنظام الفريق الجماعي الذي يضم 5 لاعبين بجانب لاعب احتياطي، كما رشحنا اثنين من الكوادر بالاتحاد للجنة الفنية والتحكيم في الدورة، موضحاً أن المنافسة في لعبة «فيفا» قوية، في ظل مشاركة السعودي مساعد الدوسري بطل العالم وأفضل لاعب في العالم، ومحترف في الأهلي السعودي، ولكن سبق أن نجحنا في حصد المركز الثاني في غرب آسيا، بينما مسابقة الأساطير دائماً ما يتم تنظيمها من الشركة المنتجة للعبة، والتي تنظم بطولة العالم، وللمرة الأولى تقام المنافسات في دورة مثل الألعاب الخليجية، وعموماً الحظوظ متساوية لكل الفرق.