روبين.. «الهدية الثمينة» بـ «أول بصمة»

أبوظبي (الاتحاد)



فرض البرتغالي روبين فيليب لاعب الوحدة، نفسه نجماً رغم أنه شارك بديلاً، بتسجيله هدفاً ثميناً لـ «العنابي» في الثواني الأخيرة من مباراة الفريق أمام الظفرة، في «الجولة 21» في «دوري أدنوك للمحترفين»، ليقود «أصحاب السعادة» إلى فوز صعب للغاية، بعدما كانت المواجهة في طريقها إلى التعادل، وبالتالي اتساع الفارق أكثر بين الوحدة والعين المتصدر.

وجاءت مشاركة روبين بديلاً لمحمود خميس في الدقيقة 72، لينعش الجبهة اليسرى للفريق، وسط ضغط نفسي كبير على الوحدة المطالب بالفوز، ليكتب اللاعب «النهاية السعيدة» في آخر ثواني المباراة في الدقيقة 94، بهدف من كرة هيأها له عمر خربين من عرضية، لتسكن الشباك، وسط فرحة عارمة من لاعبي «العنابي».

والهدف هو الأول للاعب مع الوحدة خلال 30 مباراة خاضها معه، منذ الموسم الماضي، منها 13 مباراة هذا الموسم.

وقال جريجوري مدرب الوحدة، إن روبين لم يقصد التسديد مباشرة في المرمى، إلا أن الحظ وقف بجانب اللاعب و«العنابي» في الهدف الذي كفل له 3 نقاط ثمينة ليواصل مطاردة الصدارة، والإبقاء على فارق السبع النقاط.

ويمتز روبين فيليب بمواصفات الظهير الأيسر العصري، وواجه جريجوري انتقادات عديدة لعدم إشراكه من البداية في المباراة وتأخيره الدفع به، فضلاً على عدم جعله خياراً دائماً في هذا المركز.

حسين عبد الرحمن لاعب عجمان أيضاً كانت له كلمة أمام خورفكان، بعد الدفع به في الدقيقة 62 بدلاً من لياندرو، ونجح في إدراك التعادل 2- 2 لـ «البرتقالي»، ويمهد له الطريق إلى الفوز 4-2، وهو أيضاً الهدف الأول للاعب هذا الموسم.