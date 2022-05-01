النجوم وفليتوود يتفوقان في «دوري الثالثة»



أبوظبي (الاتحاد)



فاز النجوم على جلف يونايتد بهدف في المباراة التي جرت على ملعب مدرسة أب تاون، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، وفليتوود يونايتد على الدعم الرياضي 2-1،على ملعب نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي.

وتُقام مرحلة الإياب 8 مايو المقبل، حيثُ يلتقي جلف يونايتد والنجوم في الساعة السابعة مساءً، على ملعب نادي الرماية بمنطقة جبل علي، وفليتوود يونايتد والدعم الرياضي في الساعة الثامنة مساءً، على ملعب مدينة دبي الرياضية.

ويقام نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراتين «ذهاب وإياب»، وفي حالة انتهاء مباراة الإياب بنفس نتيجة مباراة الذهاب، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم التعادل، أما في حالة تعادل الفريقين بمجموع مباراتي الذهاب والإياب تطبق قاعدة الأفضلية للهدف المسجل في ملعب الفريق المنافس.