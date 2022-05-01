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«دولي الشطرنج» يشكر الإمارات
«دولي الشطرنج» يشكر الإمارات
1 مايو 2022 12:14

 
أبوظبي (الاتحاد)

أشاد أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، بالتنظيم التاريخي لاجتماعات المجلس الرئاسي للاتحاد في أبوظبي، ووجه الشكر إلى الإمارات، ومجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الآسيوي على النجاح الكبير الذي شهدته الاجتماعات، وتوفير متطلبات الحدث بشكل متميز وغير مسبوق
حضر الاجتماعات الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، ورئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، ونوابه ورؤساء الاتحادات القارية الأربعة من أوروبا وأسيا وأفريقيا وأميركا، وأعضاء اللجنة الإدارية، والدكتور عبدالله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي، والدكتور ياسر مهدي منظم عام الحدث
ورحب الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان بضيوف الإمارات على أرض «زايد الخير»، مؤكداً أن مجلس الاتحاد الدولي أكبر هيئة إدارية للشطرنج في العالم، حيث يجتمع مرة كل ثلاثة شهور.
وقال الدكتور عبدالله الوحشي إن الاتحاد الدولي اعتمد إقامة الأولمبياد العالمي للشطرنج في مدينة تشيناي الهندية من 27 يوليو إلى 10 أغسطس المقبل بمشاركة 190 دولة على مستوى العالم، وتم إجراء القرعة لبطولة المرشحين المقرر إقامتها في مدينة مدريد الإسبانية خلال يونيو المقبل.
وتم استعراض تقرير رئيس الاتحاد الدولي وتقارير اللجان، واعتماد الألقاب الدولية للحكام والمدربين واللاعبين، وتقارير رؤساء الاتحادات القارية، وإجراءات ومواعيد انتخابات الاتحاد الدولي للدورة 2022-2026 خلال اجتماعات كونجرس المقامة مع الأولمبياد العالمي في تشيناي.

الإمارات
أبوظبي
الشطرنج
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