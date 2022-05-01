إدارة خورفكان تجدد الثقة في «النسور»



فيصل النقبي (خورفكان)



شدد مجلس إدارة شركة خورفكان لكرة القدم على أهمية المرحلة القادمة للفريق الأول، خلال ما تبقى من مباريات في «دوري أدنوك للمحترفين»، مؤكداً أنها تنتظر مردوداً إيجابياً من اللاعبين والجهاز الفني، خاصة أن الفريق قادر على تقديم مستويات متميزة، نظراً للعناصر التي يملكها، والدعم الإداري والجماهيري الكبير.

وأشاد المجلس بالوقفة الجماهيرية هذا الموسم، مؤكداً أن الجمهور هو الداعم الأول للفريق، ولا يحتاج إلى دعوة للحضور بكثافة، وهو لا يتردد في تقديم المساندة.

وقامت إدارة الشركة بتوزيع المناصب الإدارية، بعد دخول الأعضاء الجدد، برئاسة خليل غانم الحمادي رئيس الشركة، وعبدالله عامر الحمادي نائب الرئيس، وأحمد الملا الحمادي مشرف التطوير والمراحل السنية للنادي، وجمال بوهندي المنصوري مشرف الفريق الأول والرديف، وسليمان علي سليمان النقبي المشرف المالي والاستراتيجية، وجاسم محمد علاي النقبي مشرف الشؤون الإدارية والتسويق، وعدنان الحوسني مستشار الشركة.