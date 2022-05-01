«أبوظبي الرياضي» بطل دوري السيدات



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج نادي أبوظبي الرياضي، بطلاً لدوري كرة القدم للسيدات، بعد فوزه على أونكس 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب ذياب عوانة، في مقر اتحاد الكرة بدبي، وذلك في ختام مباريات الجولة الأخيرة للبطولة والمؤجلة من الأسبوع الأول.

وقامت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيسة لجنة كرة القدم النسائية بتتويج سيدات فريق أبوظبي بالميداليات الذهبية ودرع الدوري، فيما سلمت الميداليات الفضية لسيدات العين «الوصيف»، بينما تسلم أونكس «الثالث» الميداليات البرونزية، وحضر مراسم التتويج، غالية عبدالله المازمي عضو لجنة كرة القدم النسائية.

وهنأت رئيس لجنة كرة القدم النسائية نادي أبوظبي الرياضي، بمناسبة التتويج باللقب، وقالت: صعود المنصات والاحتفال بالألقاب ليس بالأمر الجديد على النادي، الذي اعتاد تحقيق الإنجازات، وسعداء بتطور المنافسة في الموسم الحالي، متمنين التوفيق لكل الفرق في الموسم المقبل.



وأشادت أمل بوشلاخ بالمشاركة الفاعلة للأندية في إنجاح النسخة الاستثنائية لـدوري كرة قدم السيدات، لموسم 2021- 2022، في ظل الدعم الكبير والرعاية الخاصة من مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد بن النعيمي.

وقالت بوشلاخ: إن إقامة 56 مباراة على مدار موسم كامل، بمشاركة 8 فرق، تأكيد جديد على الاهتمام اللافت بنشاط لعبة كرة قدم السيدات، واستمرار لنجاحات الدوري، حيث تسهم المسابقة في صقل مواهب اللاعبات، والمساعدة في اكتشاف المزيد من المواهب، لرفد منتخبي السيدات والشابات.

وتوقعت بوشلاخ استمرار تطور منافسة الدوري، ولعبة كرة قدم السيدات في ظل الإقبال الكبير من الأندية، وقالت: سعدنا في الموسم الحالي بالمشاركة المتميزة لنادي العين، الذي يُعد من أوائل أندية المحترفين، التي قامت بإطلاق مراكز تدريب الفتيات لكرة القدم في مدينة العين، وتكوين أول فريق كرة قدم نسائي، منذ تأسيس النادي عام 1968، ونتطلع إلى توسيع رقعة المشاركة بشكل أكبر في المواسم المقبلة.

وشهد دوري السيدات للموسم الحالي 2021- 2022، مشاركة نادي أبوظبي الرياضي، العين، أونكس، لاليجا إتش بي سي، جو برو سبورتس، إي إف سي، وولفهاوندز، وبي إس إم، حيث حسم نادي أبوظبي الرياضي اللقب، قبل ختام البطولة بأسبوع، ليحتفل بالتتويج الرسمي في مباراة الجولة الأخيرة بعد وصوله إلى «النقطة 42»، وحصد العين وصافة الدوري بـ 36 نقطة، وأونكس المركز الثالث وله 28 نقطة.