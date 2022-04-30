ابن فطيس في «المركز 21» عالمياً

رضا سليم (دبي)

احتل الرامي سيف بن فطيس «المركز 21»، في بطولة العالم لرماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، التي اختتمت بمدينة لوناتو الإيطالية، بعدما سجل 120 طبقاً، بفارق طبقين عن التأهل إلى النهائيات، وهي أفضل نتيجة لمنتخبنا في البطولة، ورغم أنها تعد جيدة رقمياً، إلا أنها لم ترق لمستوى الطموحات، سواء للاعب أو الاتحاد، مقارنة بالاهتمام الكبير وتطوير مستوى الرماة مؤخراً، ووضع آلية للمشاركة في البطولات العالمية بالشكل الذي يضمن حصد أفضل النتائج.

وانتزع الإيطالي ليوجي لودي الميدالية الذهبية، فيما جاء الأميركي هانكوك في المركز الثاني والميدالية الفضية، والإيطالي جابريل روسيتي الميدالية البرونزية، بعد تأهل 8 رماة إلى النهائيات، طبقاً للتعديلات الجديدة لقانون اللعبة في الاتحاد الدولي للرماية، وابتعد سيف بن فطيس بفارق طبقين فقط عن الدخول للنهائيات التي شهدت صراعاً قوياً.