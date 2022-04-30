الشارقة يتألق أمام العروبة بـ «خماسية»

علي معالي (الشارقة)



حقق الشارقة انتصاراً كبيراً على العروبة بـ «خماسية»، في «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الملك» رصيده إلى 42 نقطة، وتجمد حصاد العروبة عند 10 نقاط في المركز قبل الأخير.

بدأ الشارقة ضاغطاً للتهديف المبكر، ولكن دون خطورة، ولعب كوزمين بتشكيل هجومي واضح، بوجود كمارا، ومعه كايو لوكاس لوان بيريرا، وجاءت الفرص الأولى المؤكدة في الدقيقة 14، بهجمة مزدوجة ضاعت من كمارا، لتصل إلى كايو فشل في تسجيلها، وتهيأت أمام كمارا مجدداً الذي أضاعها أيضاً.

وكانت الأخطاء واضحة في دفاعات العروبة، وهو ما شكل خطورة مستمرة على الحارس أحمد حمدان، ونجح المدافع جوستافو أليكس في إحراز الهدف الأول للشارقة برأسية في الدقيقة 26، وهو ثاني أهدافه مع «الملك» بالدوري، وفي الدقيقة 33 وبمهارة عالية أضاف برنارد دوارتي الهدف الثاني بـ «تصويبة» ذكية من خارج المنطقة، وهو الهدف الرابع له بالدوري، واصل الشارقة سيطرته ليسجل كايو لوكاس هدفين في الدقيقتين 42 و44، لينتهي الشوط الأول بفوز شرقاوي كبير.

وفي الشوط الثاني يستمر «الملك» في السيطرة، ويهدر عثمان كمارا فرصتين مؤكدين من تمريرتين رائعتين من كايو وبيريرا، وأظهر كايو لوكاس مستوى جيداً، سواء في التمرير أو التسجيل.

ولم تظهر أي خطورة للعروبة الذي استسلم تماماً، ولم يقدم المستوى المأمول في مباراة تعتبر الأسوأ حتى الآن في مسيرة الفريق هذا الموسم، حيث غاب هجومه تماماً وتفككت خطوطه الدفاعية، ولو نجح الشارقة في تسجيل الفرص التي سنحت لهم لانتهت المباراة بنتيجة تاريخية.

وفي الدقيقة 75 ينجح سالم صالح اللاعب «البديل»، ومن أول لمسة في تسجيل الهدف الخامس للشارقة برأسية قوية.