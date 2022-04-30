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الرياضي
«عيدية زعيم»
«عيدية زعيم»
1 مايو 2022 00:18

 
معتز الشامي (دبي)

حسم العين مباراته أمام شباب الأهلي بهدف، في ختام «الجولة 21»، لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وحمل الهدف توقيع لابا كودجو بـ «مهارة فردية» في الدقيقة 30، ليعزز «الزعيم» حظوظه في الاستمرار بصدارة الترتيب، رافعاً رصيده إلى 52 نقطة، ليمنح جماهيره «عيدية» بطعم الفوز، كما كسر حاجز الصيام عن الفوز أمام «الفرسان»، في أطول سلسلة تجمع بينهما، وتحديداً منذ آخر انتصار حققه «البنفسج» يوم 28 سبتمبر 2018، في الجولة الرابعة لدوري موسم 2018 - 2019 ،عندما فاز العين بهدفين لهدف، وكانت على استاد هزاع بن زايد أيضاً، وشهدت مباراة اليوم «السبت» واقعة طرد لابا كودجو.
وشهد اللقاء في الشوط الأول التكافؤ في الأداء بين الفريقين، رغم أفضلية شباب الأهلي بعض الشيء، ولكنه لم ينجح في ترك بصمته لبسالة دفاع العين، وتألق الحارس خالد عيسى، ونجح «الزعيم» في إنهاء الشوط متقدماً بهدف من مهارة فردية لـ «لابا» الذي راوغ الدفاع والحارس المخضرم ماجد ناصر، وهز الشباك.
وفي الشوط الثاني، حاول «الفرسان» التعديل، وضغط من مختلف خطوط اللعب، مقابل توازن دفاعي وهجومي لـ «الزعيم» الذي واصل سيطرته على مفاتيح اللعب للضيوف، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لصاحب الأرض، وعيدية تنتظرها الجماهير في توقيت حاسم، وقبل أيام من المواجهة المرتقبة بين الفريقين، يوم 4 مايو الجاري في نهائي كأس رابطة المحترفين على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

 

دوري أدنوك للمحترفين
العين
شباب الأهلي
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