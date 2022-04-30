التعادل يحسم مباراة بني ياس والجزيرة



مصطفى الديب (أبوظبي)



تعادل بني ياس والجزيرة بهدف لكل منهما، في المباراة التي أُقيمت على ملعب «السماوي» بالشامخة، في إطار «الأسبوع 21» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وجاء التعادل بطعم الخسارة، خاصة للجزيرة الذي كان يريد الحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب، وحصد كل فريق نقطة ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى «النقطة 42» في المركز الثالث، وبني ياس إلى «النقطة 29» في المركز السابع.

وتقدم أحمد ربيع لـ «السماوي» في مرمى فريقه السابق في الدقيقة 6 من مجهود فردي، فيما تعادل علي مخوت لحامل اللقب في الدقيقة 64 من ضربة ثابتة باغت فيها الجميع، ولاقت اعتراضاً من لاعبي بني ياس والجهاز الفني بسبب عدم إطلاق الحكم صافرة تنفيذ المخالفة.

وألغت تقنية الفيديو هدفاً للأرجنتيني خمينيز في الدقيقة 56 بسبب التسلل، وكذلك ألغت ضربة جزاء احتسبها الحكم أحمد سالم خلفان لمصلحة الجزيرة، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع، فيما جاءت المباراة قوية فنياً من الفريقين، خاصة بني ياس الذي كانت له الأفضلية الهجومية في الكثير من أوقات اللقاء.