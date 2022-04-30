«ديربي بر دبي» خارج «قلب المنافسة»

مراد المصري (دبي)

تشهد «الجولة 22» لـ «دوري أدنوك للمحترفين» مباراة «ديربي بر دبي» بين النصر والوصل يوم الخميس المقبل، والتي تعد واحدة من أكثر اللقاءات الساخنة، عندما كان الفريقان في صلب المنافسة على اللقب، إلا أن الأمور اتخذت «المنحى المختلف» تماماً بذكريات يأمل عشاق الفريقين أن تتجدد بعد طول انتظار.

ويدخل الفريقان المباراة بوجود الوصل في المركز السادس، فيما يأتي النصر تاسعاً، وكلاهما كان يدرك أن آمال المنافسة على اللقب تبخرت منذ وقت مبكر هذا الموسم، في مشهد أصبح «المعتاد» خلال سنوات الاحتراف، إلا فيما ندر، عندما اقتحم الوصل سباق المنافسة قبل أن ينهي الموسم في المركز الثاني عام 2017، والثالث عام 2018، وجاء النصر وصيفاً عام 2012.

وتعود المرة الأخيرة التي توج أحدهما بلقب الدوري إلى عام 2007، من نصيب «الإمبراطور» وقتها، فيما ينعكس غياب سخونة المنافسة الحاسمة في «الديربي» إلى حقيقة أن المرة الأخيرة التي أنهى فيها الفريقان الدوري في المركزين الأول والثاني على التوالي، تعود إلى 25 عاماً، وتحديداً موسم 1996-1997، عندما انتزع الوصل المركز الأول وجاء النصر «وصيفاً».

ومع المعرفة التامة لعراقة الفريقين وتاريخهما الحافل، حيث إنهما من مؤسسي الكرة الإماراتية، قبل عقود من الزمن، فإن السؤال المطروح، هل نرى هذا «الديربي» في قلب المنافسة على اللقب في الموسم المقبل أو مواسم لاحقة؟ أم يبقى الحال كما هو؟

ووفق المستجدات الحالية، فإن كليهما يسعى للعودة إلى المنافسة، مع التغيير الذي طرأ على الإدارات خلال الموسم الحالي، والعودة إلى عملية البناء من جديد، من خلال التغييرات المقبلة، ما بين الجهاز الفني الأجنبي الذي يقود النصر، وعلى ما يبدو استمرار البرازيلي أودير هيلمان مع الوصل، والاستقرار على انتقاء أجانب بـ «جودة أفضل» من الوضع الحالي.