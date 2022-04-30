السيتي يكتسح ليدز بـ «رباعية»



لندن (د ب ا)



استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد 4- صفر، في المرحلة الخامسة والثلاثين.

وكان ليفربول صعد إلى الصدارة مؤقتاً بفوزه الصعب على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، ولكن بعد ساعات قليلة عاد السيتي إلى القمة.

وحسم السيتي فوزه على ليدز بأربعة أهداف، حملت توقيع رودريجو هرنانديز وناثان آكي وجابريل جيسوس وفرناندينيو في الدقائق 13 و54 و78 و90.

الفوز رفع رصيد السيتي في الصدارة إلى 83 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول قبل أربع جولات من نهاية الموسم، وظل ليدز يونايتد في المركز السابع عشر وتوقف رصيده عند 34 نقطة.

وسيطر السيتي على مجريات اللعب في أول عشر دقائق، ولكن دون أن ينجح في تهديد

مرمى أصحاب الأرض بشكل صريح، وجاءت الدقيقة 13 لتشهد هدف السبق لسيتي بتوقيع رودريجو هرنانديز بعدما تلقى تمريرة من فيليب فودين وسدد برأسه في الشباك.

وأحرز ناثان آكي الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 54 بعد تمريرة من فودين داخل منطقة الجزاء، وصلت لروبن دياش ليهيأ الكرة برأسه إلى أكي الذي مباشرة لداخل الشباك.

وأكد جيسوس فوز السيتي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 78، بعد تمريرة جديدة من المتألق فودين قابلها جيسوس بتسديدة قوية في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة أحرز فرناندينيو الهدف الرابع لسيتي بعد خطأ قاتل من باسكال ستريك، استغله اللاعب البرازيلي لمصلحته، وسدد بقدمه اليمنى في الشباك.