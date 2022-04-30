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«كوريباس» لجودلفين يُتوج بـ «الجينيز»
«كوريباس» لجودلفين يُتوج بـ «الجينيز»
30 ابريل 2022 21:04


محمد حسن (دبي)


توج المهر «كوريباس» لجودلفين، بلقب سباق 2000 جينيز الإنجليزي لمسافة الميل للفئة الأولى الذي أقيم في افتتاح السباقات الكلاسيكية البريطانية بمضمار نيوماركت العريق.
وتمكن «كوريباس» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة جيمس دويل، من التفوق بفارق ثلاثة أرباع الطول عن رفيقه المرشح الأول «نيتف تريل»، بقيادة وليام بيوك مسجلاً 1:63:27 دقيقة، وجاء في المركز الثالث «لوكسمبورج» بإشراف إيدن أوبرايان وقيادة ريان مور.
وأشاد ابلبي بالمستوي الذي قدمه الثنائي، وقال إن الفائز «كوريباس» يتوجه إلى سباق سانت جيمس بالاس في مهرجان رويال اسكوت، فيما يعود «نيتف تريل» إلى كوراه للمنافسة في الجينيز الأيرلندي.
وافتتح الحفل بفوز إماراتي رائع عن طريق المهرة «أم كلثوم» بشعار الشيخ سعيد بن محمد القاسمي، في سباق كيلفنجتون ستيكس «ليستد» لمسافة 1200 متر، بإشراف ريتشارد فاهي، وقيادة كريستوف سوميون.

الخيول
جودلفين
بريطانيا
مضمار نيوماركت
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