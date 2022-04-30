سقوط «البطل» و«الوصيف» في «البوندسليجا»!



برلين (أ ف ب)

سقط بايرن ميونيخ الذي توج بطلاً للدوري الألماني للمرة العاشرة توالياً الأسبوع الماضي، السبت أمام مضيفه ماينتز 1-3 وحذا حذوه وصيفه بوروسيا دورتموند على أرضه أمام بوخوم 3-4، في مباراة مثيرة ضمن المرحلة الثانية والثلاثين.

في المباراة الأولى، أكد ماينتز قوته على ارضه هذا الموسم، بعد حصده 34 نقطة في 16 مباراة، علماً بأنه يملك أقوى دفاع في الدوري في مبارياته البيتية، إذ لم يدخل مرماه سوى 9 أهداف هذا الموسم، ووضع ماينتز حداً لخمسة انتصارات توالياً لبايرن في الدوري.

ارتأى مدرب بايرن ميونيخ يولين ناجلسمان إراحة لاعبين أساسيين في صفوفه هما قائد الفريق الحارس مانويل نوير، ولاعب الوسط المهاجم توماس مولر، فناب عن الأول في حمل الشارة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي تحدثت تقارير عن إمكانية انتقاله إلى برشلونة الإسباني في نهاية الموسم الحالي.

وعموماً لم يحقق الفريق البافاري الآمال المعقودة عليه هذا الموسم، فخرج مبكراً من مسابقة كأس ألمانيا، ثم بشكل مفاجئ أمام فياريال الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، واكتفى بالتالي بالدوري المحلي الذي يعتبر تحصيل حاصل سنوياً نظراً لضعف المنافسة.

تقدم ماينتز بهدفين سجلهما لاعب منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً جوناثان بوركاردت «18»، والمدافع الفرنسي موسى نياكاتيه «27»، رد عليهما ليفاندوفسكي «33»، رافعاً رصيده إلى 34 هدفاً، معززاً صدارته لترتيب الهدافين، ولكن الكلمة الأخيرة كانت لأصحاب الأرض عن طريق لياندرو مارتنس «57»، كما انفرد ليفاندوفسكي بعدد الأهداف المسجلة خارج ملعب فريقه في موسم واحد رافعاً رصيده الى 18.

وعلى ملعب «سيجنال ايدونا بارك»، فاجأ بوخوم مضيفه دورتموند بتسجيله هدفين مبكرين سيباستيان بولتر «3»، وجيرين هولتمان «8»، لكن أصحاب الأرض ردوا بقوة بتسجيلهم ثلاثة أهداف حملت جميعها توقيع نجمه النرويجي أرلينج هالاند «18 و30 من ركلتي جزاء و62»، تزامناً مع الإعلان عن وفاة وكيل أعماله الشهير الإيطالي-الهولندي مينو رايولا.

والهدف هو الرقم 61 في 65 مباراة في الدوري الألماني، منذ انتقاله إلى دورتموند في يناير عام 2020، علماً بأن سجله في مختلف المسابقات في صفوف فريق مدينة الرور الصناعية يبلغ 85 هدفاً في 86 مباراة.

يذكر أن هالاند سيغادر على الأرجح دورتموند في نهاية الموسم، وستكون وجهته أغلب الظن مانشستر سيتي الإنجليزي بحسب تقارير أشارت إلى قرب توقيعه العقد في الأيام الأخيرة.

بيد أن دورتموند انهار تماماً في الدقائق التسع الأخيرة، وتلقت شباكه هدفين جديدين تناوب على تسجيلها يورجن لوكاديا «81» وميلوش بتروفيت «85 من ركلة جزاء» ليخرج خاسراً.

وهي ثاني نتيجة لافتة يحققها بوخوم هذا الموسم، بعد أن هزم بايرن ميونيخ 4-2 على ملعبه في فبراير الماضي.

وانعش كولن آماله بإمكانية المشاركة في دوري أبطال أوروبا بفوزه اللافت على أوجسبورج 4-1.

ويحتل كولن المركز السادس بالتساوي مع فرايبورج، متخلفاً بفارق نقطتين فقط عن لايبزج صاحب المركز الرابع وآخر المتأهلين إلى دوري الأبطال، لكن فرايبورج ولايبزج لم يخوضا حتى الآن مباراتهما في هذه الجولة حيث يلتقي الأول مع هوفنهايم لاحقاً اليوم، ويلتقي الثاني مع بوروسيا مونشنجلادباخ الاثنين في ختام المرحلة.

في المقابل، بقي شتوتجارت مهدداً بالهبوط، أو على الأفل خوض الملحق ضد ثالث الدرجة الثانية، باكتفائه بالتعادل على أرضه مع فولسبورج 1-1، كما انتهت مباراة أرمينيا بيليفلد صاحب المركز قبل الأخير مع هرتا برلين بالنتيجة ذاتها.