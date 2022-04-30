الريال.. «الملك 35»



مدريد (أ ف ب)

حقق ريال مدريد لقبه الخامس والثلاثين في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه 4-صفر على ضيفه إسبانيول ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين، ليدخل الإيطالي كارلو أنشيلوني التاريخ بوصفه المدرب الوحيد الذي يحقق لقب البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

وسجل البرازيلي رودريغو ثنائية «33 و43»، أسينسيو «55» والبديل الفرنسي المتألق كريم بنزيمة «81» أهداف المباراة.

وقبل أربع مباريات من نهاية الموسم، لم يعد أي فريق قادراً على اللحاق بالنادي الملكي الذي رفع رصيده إلى 81 نقطة، وأصبح على بعد 18 من برشلونة الذي بإمكانه فقط تقليص الفارق إلى 15 نقطة.



واستعاد ريال مدريد اللقب الذي خسره العام الماضي لمصلحة جاره أتلتيكو، بعد أن حققه في 2020، بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

وبات ريال مدريد أول فريق يحسم اللقب، قبل أربع مراحل من نهاية الموسم، منذ عام 1990 عندما حقق هو بالذات هذا الإنجاز.

ودخل فريق العاصمة المباراة على ملعب «سانتياجو برنابيو»، وهو بحاجة إلى التعادل فقط لحسم اللقب، بغض النظر عن نتائج المباريات الأخرى، وبات على بعد 15 نقطة عن إشبيلية الثاني و18 عن برشلونة الثالث الذي يلعب غداً «الأحد» مع ريال مايوركا.

وسبق لأنشيلوتي أن توج بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان «2004»، الإنجليزي مع تشيلسي «2010»، الفرنسي مع باريس سان جيرمان «2013» والألماني مع بايرن ميونيخ «2017».



ورغم نشوة الفوز، لن يتأخر ريال مدريد لتحويل تركيزه الى دوري أبطال أوروبا الأربعاء للمباراة القمة المرتقبة في إياب الدور نصف النهائي ضد مانشستر سيتي بعد خسارته المثيرة 4-3 في إنجلترا الثلاثاء.

ولهذا السبب، أراح أنشيلوتي العديد من نجومه أبرزهم بنزيمة والبرازيلي فينيسيوس جونيور اللذين سجلا هدفين وهدفاً ضد السيتي توالياً، ولاعب الوسط الألماني توني كروس الذين دخلوا جميعاً في الشوط الثاني، كما غاب قلبا الدفاع النمساوي دافيد ألابا للإصابة، والبرازيلي إدير ميليتاو للإيقاف، فيما شغل مواطن الأخير كاسيميرو لاعب الوسط هذا المركز، وثأر ريال مدريد من إسبانيول الذي تفوق عليه 2-1 في المرحلة الثامنة.