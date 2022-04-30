نابولي يعود إلى الانتصارات بـ «قوة سداسية»

نابولي (رويترز)

سجل نابولي أربعة أهداف في أول 21 دقيقة، ليسحق ساسولو 6-1 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت، ويقلص الفارق مع ميلان المتصدر إلى أربع نقاط.

وخسر نابولي مرتين في آخر ثلاث مباريات ليتراجع خلف ميلان ويبتعد عن صراع اللقب، لكن فوز ثالث الترتيب على ساسولو كان ضرورياً للتمسك بآماله في حصد لقب الدوري للمرة الأولى منذ 1990.

ولم يواجه نابولي صعوبة وسجل هدفين من ركلتين ركنيتين عن طريق المدافع كاليدو كوليبالي والمهاجم فيكتور أوسيمن لتصبح النتيجة 2-0 بعد ربع ساعة في استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وتابع هيرفينج لوزانو تمريرة عرضية وهز الشباك، ثم جعل دريس ميرتنز النتيجة 4-0 قبل مرور أول 21 دقيقة، وسط معاناة ساسولو.

وانتظر نابولي حتى الدقيقة 54 ليسجل الهدف الخامس بواسطة ميرتنز، وأكمل أمير رحماني مهرجان الأهداف قبل عشر دقائق من النهاية ثم جاء هدف ساسولو الوحيد بواسطة ماكسيم لوبيز.

وأصبح رصيد نابولي 70 نقطة بفارق أربع نقاط عن ميلان الذي يواجه فيورنتينا غداً «الأحد»، وبقي ساسولو عاشراً وله 46 نقطة.