حمد الشرقي يهنئ دبا الفجيرة بلقب دوري الدرجة الأولى

الفجيرة (وام)

هنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، نادي دبا الفجيرة بمناسبة فوزه بدرع دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2021- 2022 وتتويجه بطلاً للبطولة، والتأهل للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين وتتويج لاعبيه بالميداليات الذهبية، في موسم استثنائي للفريق حقق أرقاماً غير مسبوقة قياساً في المواسم الماضية في عدد الانتصارات وتسجيل الأهداف وغيرها.

وأشاد صاحب السمو حاكم الفجيرة، بالمستوى المميز الذي قدمه لاعبو النادي في الجولات التنافسية للمسابقة، وبجهود مجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري والحرص المميز على قيادة الفريق نحو منصات التتويج، مشيراً إلى ضرورة مواصلة الجهود والتدريب والاستعداد للموسم المقبل لتحقيق نتائج مشرفة في المنافسات المقبلة.

وتقدم أحمد سعيد الضنحاني، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة، بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على تهنئة سموه بمناسبة تتويج النادي في الدوري، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على دعم سموه ومتابعته الدائمة لمشاركات النادي في المنافسات الرياضية، وإلى سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، على اهتمام سموه بمتابعة الفريق وتطويره، مؤكداً أن النادي سيكون عند حسن ظن سموه لتحقيق أفضل الإنجازات.