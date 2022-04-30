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دورتموند يُصر على «بديل هالاند»
دورتموند يُصر على «بديل هالاند»
30 ابريل 2022 15:09

برلين (د ب أ)
جدد هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، التأكيد على وجود رغبة شديدة من النادي في ضم المهاجم الألماني كريم أديمي، وألا يتضمن العقد بنداً يسمح له بالرحيل مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي.
ومن المقرر أن يحل أديمي مكان إيرلينج هالاند، الذي من المتوقع أن يرحل عن دورتموند هذا الصيف، وذلك بعد دفع 75 مليون يورو (79 مليون دولار)، هي قيمة الشرط الجزائي في عقده.
وقال فاتسكه خلال فعالية محلية نظمتها صحيفة «رور ناخريشتن» وإذاعة «2.91»: «لو انضم إلينا، سنحاول القيام بذلك بدون الشرط الجزائي للرحيل».
وتردد أن أديمي تلقى عرضاً بتوقيع عقد لمدة خمسة أعوام، وأن بروسيا دورتموند بصدد التوصل إلى اتفاق مع ناديه الحالي، ريد بول سالزبورج النمساوي.
وعن النجم النرويجي هالاند، قال فاتسكه إن دورتموند دائماً ما كان قادراً على التعاقد مع لاعبين جدد عند رحيل أي نجم بارز، وأضاف:«الفريق دائماً أكثر من مجرد فرد».
ورفض فاتسكه الحديث بشأن ما إذا كان النادي سيمدد تعاقده مع القائد ماركو رويس والمدافع ماتس هوملز إلى ما بعد عام 2023، وذلك عندما يكون كل من اللاعبين في الـ 34 عاماً من عمره.
واكتفى فاتسكه بالقول: «سنرى، لا يمكنكم التكهن، سنجري محادثات في الموسم المقبل، كل من اللاعبين يتمتع بالكثير من المزايا ويحظى بالثقة تماماً».

بروسيا دورتموند
إيرلينج هالاند
ريد بول سالزبورج
ماتس هوملز
ماركو رويس
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