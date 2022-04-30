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«الأبيض» يبحث عن «ودية» بعد اعتذار كوستاريكا
«الأبيض» يبحث عن «ودية» بعد اعتذار كوستاريكا
30 ابريل 2022 14:33

معتز الشامي (دبي)


وضع الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم خطة المتابعة اليومية للاعبين الدوليين، خلال الأمتار الأخيرة للموسم الحالي، الذي يختتم بـ «الجولة 26»، يوم 23 مايو الجاري، حيث يهتم المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا بالمتابعة الدقيقة لبرامج التدريبات لأبرز اللاعبين المرشحين لدخول قائمة «الأبيض»، الذي يستعد لمعسكر 24 مايو، استعداداً لمواجهة أستراليا في مباراة «الملحق الآسيوي» يوم 7 يونيو المقبل بالدوحة، والمؤهل إلى «الملحق العالمي»، المؤهل بدوره إلى «مونديال 2022».
وفي الوقت نفسه لا تزال لجنة المنتخبات تتابع ملف «الودية الدولية» المتوقع أن يخوضها الأبيض يوم 30 مايو، وذلك على خلفية اعتذار كوستاريكا، نظراً لعدم مناسبة توقيت المباراة لخطة إعداده، حيث يلتقي بنما ودياً يوم أول يونيو، بالإضافة إلى «دولية ودية» أخرى يوم 4 من الشهر نفسه أمام جزيرة مارتينيك، فيما اكتفى بيرو، الذي يلعب مع المتأهل من «الأبيض» «الكانجارو»، بمباراة ودية 5 يونيو المقبل أمام نيوزيلندا.
ويتواصل البحث عن منتخب يخوض أمامه «الأبيض» تجربة ودية، ربما لن تكون قوية، لرغبة الجهاز الفني في تنفيذ بعض الأفكار الفنية، والوقوف على الحالة البدنية لأغلب عناصر التشكيلة المتوقعة للمنتخب أمام «الكانجارو».
على الجانب الآخر، تشير المتابعات إلى أن الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة رودولفو أروابارينا سيواصل الزيارات الميدانية للأندية خلال الأيام المقبلة، لعقد لقاءات مع الأجهزة الفنية والطبية بها، خاصة الفرق التي تضم عدداً كبيراً من اللاعبين الدوليين المرشحين لدخول تجمع مايو، حيث اتفق الجهاز الفني لـ «الأبيض» مع الأجهزة الفنية لأغلب الأندية التي تضم لاعبين دوليين، على ضرورة تنفيذ «برنامج خاص» لرفع كفاءة «الدوليين» فنياً، بالإضافة إلى عدم إرهاقهم بدنياً، بما يؤثر عليهم مع المنتخب، خاصة أن مسابقة الدوري تشهد ضغطاً كبيراً للعب آخر 4 جولات في أقل من أسبوعين، خاصة بالنسبة للفرق الثلاثة التي شاركت في دوري أبطال آسيا وهي شباب الأهلي، الجزيرة والشارقة، وأصبحت تحتاج إلى وقت كاف لمنح الدوليين الراحة الكافية التي تسرع عملية الاستشفاء عقب المباريات.
ويخشى الجهاز الفني من تعريض المرشحين للمنتخب، للإصابات أو الحمل البدني الزائد، وبالتالي تم وضع خطة متابعة دقيقة مع أبرز اللاعبين، للتشديد على نوعية الوجبات التي يحصلون عليها، بجانب التشديد على الالتزام بمواعيد النوم والاستيقاظ، والخضوع لبرامج خاصة لـ «الاستشفاء السريع» من ضغط المباريات، مثل حمامات الثلج وغيرها من العوامل المساعدة الأخرى.
وينتظر الجهاز الفني حسم الدوري مبكراً، في الجولات المتبقية لنهاية الموسم، وهو ما يعيد طرح مبادرة، إراحة اللاعبين الدوليين، من المشاركة في مباريات الجولة الأخيرة على أقل تقدير، بهدف منحهم الراحة المطلوبة بعد فترة من ضغط المباريات، ما يسهل عمل الجهاز الفني، خلال التجمع المرتقب، خاصة أن رودولفو أعلن عن برنامج استشفائي خاص وضعه بالتنسيق مع الجهاز الطبي المعاون، لجميع الدوليين، الذين سيتم استدعائهم إلى القائمة.

الإمارات
تصفيات كأس العالم
أستراليا
رودولفو أروابارينا
بيرو
كوستاريكا
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