3000 بحار في سباق مهرجان دلما التاريخي الخامس

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن مشاركة 110 محامل شراعياً، بإجمالي 3 آلاف بحار من مختلف إمارات الدولة، في سباق مهرجان دلما التاريخي الخامس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وتم الإعلان عن العدد النهائي للمشاركين بعد إغلاق باب التسجيل بشكل رسمي مساء الخميس.

وتقام النسخة الخامسة من المهرجان في الفترة من 7 إلى 20 مايو المقبل بجزيرة دلما التاريخية، وينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 25 مليون درهم لأصحاب المراكز من الأول وحتى المائة، وهي الجوائز الأغلى والأضخم في تاريخ السباقات التراثية البحرية في الدولة والمنطقة.

واعتمدت اللجنة المنظمة للسباق الأسماء التي تم تسجيلها بعد أن استوفت الشروط الخاصة بالسباق، وينسق النادي مع هيئة الأرصاد الجوية لتحديد الموعد النهائي لإقامة السباق خلال فترة المهرجان بين 7 و20 من الشهر الجاري بحسب ظروف الأحوال الجوية.

وينتظر أن تعقد اللجنة المنظمة اجتماعاً تنويرياً مع نواخذة المحامل الشراعية المشاركة في السباق، خلال الأيام القليلة القادمة وقبل انطلاق السباق، لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالسباق والرد على أسئلة البحارة بشكل مفصل، واستعراض الجوانب الفنية فيما يتعلق بالمواصفات الخاصة بكل محمل، وحتمية خضوعه لفحص فني قبل انطلاق السباق، إضافة إلى استعراض اللوائح المنظمة ولائحة العقوبات.

وتبلغ المسافة الكلية للسباق 68 ميلاً بحرياً بما يعادل 125 كيلو متراً، وينطلق من جزيرة دلما التاريخية.

من جهته، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية والعضو المنتدب رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعاية سموه للمهرجان، مؤكداً أن دعم واهتمام سموه هو السبب الرئيسي وراء كل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع، مشيراً إلى أن سموه دائم الحرص على متابعة كل كبيرة وصغيرة عن السباق والمهرجان، وآخر تطورات الاستعدادات لانطلاقة السباق.

وأكد أن توجيهات ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تقود التحضيرات التنظيمية للمهرجان إلى أعلى المراتب المتقدمة وتدفعنا لمزيد من العطاءات والعمل على تقديم نسخة استثنائية مبهرة تناسب ومكانة الحدث المرموق.

كما وجه الشكر إلى جميع البحارة الذين حرصوا على التسجيل والمشاركة في الحدث الضخم، مؤكداً أن سباق دلما التاريخي بات يحظى بسمعة كبيرة في عالم الرياضات التراثية البحرية، نظراً لأنه السباق الأكبر والأشهر في تاريخ سباقات المحامل الشراعية، وجميع البحارة يسعون للمشاركة في هذا الحدث المهم، بدليل الإقبال الكبيرة على التسجيل في السباق.

وأضاف أن اللجنة المنظمة تسعى لخروج السباق بالشكل الأمثل وتحقيق نجاحات أكبر من الأعوام الماضية، مشدداً على أهمية الالتزام بالشروط والمواصفات والإجراءات التي حددتها اللجنة للمشاركة، معرباً عن ثقته التامة في التزام جميع المشاركين بشروط المشاركة، وضرورة الالتزام كذلك بالإجراءات الاحترازية، من أجل تأمين سلامة جميع المشاركين.

وأوضح الرميثي أن التحضيرات للمهرجان تسير على قدم وساق، واللجنة المنظمة تقوم بجهود كبيرة ليكون موقع الحدث جاهزاً بأفضل الإمكانيات أمام الزوار والمتابعين، إلى جانب توفير كل عوامل النجاح للسباق.

وتمنى رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق التوفيق لجميع المشاركين في المهرجان بصفة عامة والسباق بصفة خاصة، مشدداً على أن الكل يعتبر فائزاً بالتواجد في المحفل التاريخي بعيداً عن حسابات الفوز والخسارة.

يذكر أن مهرجان سباق دلما يعد الأضخم في تاريخ سباقات التراث البحري، سواء من ناحية عدد المشاركين أو الجوائز المالية أو مسافة السباق، ويتضمن العديد من الفعاليات بخلاف السباق البحرية، حيث يشهد مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تقام اعتباراً من 6 مايو المقبل، بافتتاح القرية التراثية أمام الزوار، إلى جانب عدد من الأنشطة الترفيهية والتراثية.