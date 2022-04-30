كأس «أم الإمارات» في ضيافة بلجيكا

أبوظبي (الاتحاد)

يجتذب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة الرابعة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عصر غدٍ السبت، نخبة من الخيول في ضيافة مضمار وارجيم في مملكة بلجيكا.

ويقام السباق، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وخصص كأس «أم الإمارات» لمسافة 2300 متر، البالغة جائزته 10.000 يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه 12 خيلاً، أبرزها «بيكاسو» لاس بي أم لخيول السباقات، و«الزاركا» و«تيكس دا» و«زيجي دا» لجي فيرستربين.

ويسعى الجواد السويدي «نيل أدامز» لاورس ايشباخر، لحصد اللقب، وتنافس أيضاً الفرس «ميس دو بانشير» لتي كيرسميكرس، و«لا مي» لسيد جيداري، و«النينو» لمزرعة دو جراند، و«فايكونيك بي كوساك» لجي تي زوتليف، و«أنتونيو» لبيتر ديكرس.

وتعد مملكة بلجيكا، إحدى المحطات المهمة لسباقات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، متضمنة أيضاً سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، المخصصة للخيول العربية الأصيلة، التي وجدت النجاح والقبول، واهتمام الملاك بعملية الإنتاج وتربية الخيول.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.