285 رياضياً يرفعون راية الإمارات في «خليجية الكويت»

دبي (الاتحاد)

يشارك وفد الإمارات في غمار النسخة الثالثة من دورة الألعاب الرياضية الخليجية، التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 13 إلى 31 مايو الجاري بمشاركة 285 رياضياً يتنافسون في 111 مسابقة رياضية بـ 16 لعبة فردية وجماعية تقام في 14 موقعاً مختلفاً بمشاركة جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتأتي مشاركة اللجنة الأولمبية الوطنية في الحدث الخليجي للمرة الثالثة عقب المشاركة في النسخة الأولى، التي أقيمت بمملكة البحرين عام 2010 بمحصلة إجمالية 25 ميدالية ملونة والنسخة الثانية التي أقيمت في الدمام بالمملكة العربية السعودية عام 2015 برصيد 73 ميدالية ملونة، حيث يشارك العنصر النسائي للمرة الأولى في الدورة منذ انطلاقها خلال النسخة الثالثة من خلال 5 رياضات من أصل 7 تم تخصصيها للسيدات.

ويشارك وفدنا الرياضي في جميع الرياضات الـ16 المدرجة بجدول منافسات النسخة الثالثة من الدورة الخليجية وهي كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة 5 في 5 رجال و3 في 3 سيدات، كرة قدم الصالات رجال وسيدات، السباحة، ألعاب القوى رجال وسيدات، الكاراتيه، الجودو، المبارزة، الرماية، التنس الأرضي، الدراجات الهوائية رجال وسيدات، هوكي الجليد، كرة الطاولة، والبادل تنس رجال وسيدات إضافة إلى الألعاب الإلكترونية.

وتفتتح ألعاب القوى المشاركة في الدورة الخليجية الثالثة بمنافسات السيدات في 11مسابقة تقام على مضمار أحمد الرشدان، وعلى صعيد الألعاب الجماعية يلاقي منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات رجال نظيره الكويتي يوم 14 من مايو الجاري، فيما يلاقي نظيره العُماني في 16 من مايو، والمنتخب السعودي في 18 مايو على أن يختتم مبارياته يوم 22 من الشهر ذاته.

كما يلاقي منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات للسيدات منتخب الكويت في المباراة الافتتاحية يوم 15 مايو، ونظيره البحريني يوم 17 والمنتخب السعودي يوم 19 مايو، حيث تقام منافسات الصالات للرجال والسيدات على صالة الشيخ سعد العبدلله الصباح.

ويستهل منتخبنا الوطني لكرة السلة للرجال (5 في 5) منافساته بملاقاة منتخب البحرين في 16 مايو ثم السعودية في اليوم الذي يليه، على أن يواجه منتخب الكويت يوم 20 من شهر مايو والمنتخب القطري يوم 21 من الشهر نفسه، فيما يلاقي منتخبنا الوطني لكرة السلة للسيدات (3 في 3) منتخبات السعودية والبحرين والكويت وعُمان يوم 28 مايو، على أن تقام جميع مسابقات كرة السلة بصالة الشيخ سعد العبدلله الصباح.

وفي منافسات كرة الطائرة يبدأ منتخبنا الوطني مشواره بالدورة بملاقاة نظيره الكويتي يوم 20 مايو، على أن يلاقي منتخب البحرين في اليوم الذي يليه ثم المنتخب السعودي 23 من نفس الشهر، المنتخب العُماني يوم 24 على أن يختتم مبارياته بملاقاة نظيره القطري في 26 مايو.