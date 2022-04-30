الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
دوري أقوياء اليد يعود للنظام القديم
دوري أقوياء اليد يعود للنظام القديم
30 ابريل 2022 13:19

رضا سليم (دبي)
يعقد اتحاد اليد اجتماعا يوم السبت المقبل، لمناقشة روزنامة الموسم الجديد وتحديد موعد انطلاقة المسابقات واعتماد النظام الجديد لدوري أقوياء اليد، وأيضاً تحديد مواعيد مسابقات المراحل بالإضافة إلى مناقشة مقترحات الأندية التي تم طرحها في اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة.
وتتجه النية إلى عودة دوري الرجال للنظام السابق، من خلال إقامة المسابقة بنظام الذهاب والعودة على عكس ما شهده الموسم المنتهي، الذي بدأ بالدور التمهيدي ثم الدور نصف النهائي والصعود للدور النهائي بنظام النقاط الإعتبارية للأول نقطتين والثاني نقطة.
وأكد داود المليح الأمين العام المساعد للاتحاد رئيس لجنة المسابقات، أن اجتماع السبت سيضع النقاط فوق الحروف بشأن جميع المسابقات، خاصة دوري الرجال، وهناك مقترح لعودته للنظام القديم بطلب من معظم أندية اللعبة، كما ستتم مناقشة كافة مقترحات الأندية والرد عليها، سواء بالرفض وتبرير أسباب الرفض، أو الموفقة وإظهار إيجابيات تطبيق المقترح، مشيراً إلى أن هناك اتجاه لمناقشة قيد اللاعب المقيم.
يذكر أن الأندية قدمت 27 مقترحاً أغلبها يتعلق بالجوانب الفنية ونظام المسابقات والقيد للأجانب والمقيمين، فقد كان أبرزها زيادة عدد اللاعبين الأجانب لفئة الرجال إلى اثنين، وإلغاء شرط الهوية للاعب المقيم وتعديل مواعيد مباريات الناشئين.
وكان المقترح الأبرز تعديل دوري الرجال وعودة إلى نظامه القديم، كون النظام الجديد الذي تم تطبيقه لم يأت بثماره على المسابقة، وهو ما ورد ضمن مقترحات أكثر من نادٍ، وزيادة عدد بطولات الرجال إلى 5 مسابقات واستحداث بطولة النخبة لأول 4 فرق في الدوري، ثم المطالبة بتخفيض رسوم التسجيل للاعبين.

اتحاد كرة اليد
آخر الأخبار
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
اليوم 10:35
حاكم أم القيوين: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات
الإمارات
حاكم أم القيوين: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات
اليوم 10:30
حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
الإمارات
حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
اليوم 10:27
حاكم عجمان: قواتنا المسلحة مصنع الرجال
الإمارات
حاكم عجمان: قواتنا المسلحة مصنع الرجال
اليوم 10:24
حاكم الشارقة: نفتخر بتوحيد قواتنا المسلحة
الإمارات
حاكم الشارقة: نفتخر بتوحيد قواتنا المسلحة
اليوم 10:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©