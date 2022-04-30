دوري أقوياء اليد يعود للنظام القديم

رضا سليم (دبي)

يعقد اتحاد اليد اجتماعا يوم السبت المقبل، لمناقشة روزنامة الموسم الجديد وتحديد موعد انطلاقة المسابقات واعتماد النظام الجديد لدوري أقوياء اليد، وأيضاً تحديد مواعيد مسابقات المراحل بالإضافة إلى مناقشة مقترحات الأندية التي تم طرحها في اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة.

وتتجه النية إلى عودة دوري الرجال للنظام السابق، من خلال إقامة المسابقة بنظام الذهاب والعودة على عكس ما شهده الموسم المنتهي، الذي بدأ بالدور التمهيدي ثم الدور نصف النهائي والصعود للدور النهائي بنظام النقاط الإعتبارية للأول نقطتين والثاني نقطة.

وأكد داود المليح الأمين العام المساعد للاتحاد رئيس لجنة المسابقات، أن اجتماع السبت سيضع النقاط فوق الحروف بشأن جميع المسابقات، خاصة دوري الرجال، وهناك مقترح لعودته للنظام القديم بطلب من معظم أندية اللعبة، كما ستتم مناقشة كافة مقترحات الأندية والرد عليها، سواء بالرفض وتبرير أسباب الرفض، أو الموفقة وإظهار إيجابيات تطبيق المقترح، مشيراً إلى أن هناك اتجاه لمناقشة قيد اللاعب المقيم.

يذكر أن الأندية قدمت 27 مقترحاً أغلبها يتعلق بالجوانب الفنية ونظام المسابقات والقيد للأجانب والمقيمين، فقد كان أبرزها زيادة عدد اللاعبين الأجانب لفئة الرجال إلى اثنين، وإلغاء شرط الهوية للاعب المقيم وتعديل مواعيد مباريات الناشئين.

وكان المقترح الأبرز تعديل دوري الرجال وعودة إلى نظامه القديم، كون النظام الجديد الذي تم تطبيقه لم يأت بثماره على المسابقة، وهو ما ورد ضمن مقترحات أكثر من نادٍ، وزيادة عدد بطولات الرجال إلى 5 مسابقات واستحداث بطولة النخبة لأول 4 فرق في الدوري، ثم المطالبة بتخفيض رسوم التسجيل للاعبين.