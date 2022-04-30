نقطة تفصل أنشيلوتي عن «الإنجاز الخماسي»

رضا سليم (دبي)

بات الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، على أعتاب إنجاز تاريخي غير مسبوق لأي مدرب في العالم، حيث سيكون على مسافة نقطة واحدة يحققها فريقه، عندما يلتقي ضيفه إسبانيول في الجولة 34 بملعب سانتياجو بيرنابيو ليحسم اللقب ويصنع المدرب الإيطالي المجد.

يحتاج الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد نقطة واحدة كي يحسم فريقه لقب «الليجا» للمرة 35 في تاريخه، ليكون أول مدير فني يحقق الدوريات الخمس الكبرى في تاريخ الساحرة المستديرة.

وتوج أنشيلوتي بالدوري الإيطالي مع ميلان «20032004»، والإنجليزي مع تشيلسي «20092010»، والفرنسي مع باريس سان جيرمان «20122013»، والألماني مع بايرن ميونيخ «20162017».

ولم يسبق للمدرب الإيطالي التتويج بلقب الدوري الإسباني في فترته الأولى مع الريال، لكنه بات على مسافة نقطة واحدة من هذا الإنجاز قبل أربع جولات من نهاية الموسم.

ويحتل الملكي الصدارة بـ 78 نقطة متقدماً بـ14 نقطة على إشبيلية الوصيف، الذي لعب مباراة أكثر وبـ 15 نقطة على برشلونة الثالث، و17 نقطة على حامل اللقب أتلتيكو مدريد الرابع، قبل خمس جولات من ختام المسابقة.

ويتصدر مارسيللو قائمة اللاعبين الأكثر تتويجاً بقميص ريال مدريد برصيد 23 لقباً، يليه بنزيمة 20 لقباً، ومودريتش وناتشو 18 لقباً، وبيل وإيسكو وكارفاخال «17» وكروس وكاسيميرو «15».



ويحتاج الملكي للفوز أو التعادل بأية نتيجة لحسم اللقب قبل نهاية المسابقة بـ 4 جولات، وفي حال الخسارة سيتأجل التتويج إلى الجولة المقبلة، وسبق أن حقق الريال اللقب 3 مرات قبل نهاية المسابقة بأربع جولات مواسم 1985-1986 و1987-1988 و1989-1990.