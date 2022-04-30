راشد بن حميد: زيادة عدد الأندية رفع مستوى دوري الأولى



دبي (الاتحاد)



هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، بختام دوري الدرجة الأولى، للموسم الحالي 2021- 2022، وتتويج دبا بطل الدوري «الصاعد الأول» لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، والبطائح وصيف الدوري، والصاعد الثاني لدوري المحترفين.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي المشاركة الفاعلة للأندية، في منافسات الموسم الحالي لدوري الأولى، الذي شهد مشاركة قياسية، بوجود 15 نادياً للمرة الأولى منذ نحو أكثر من عقد كامل في تاريخ دوري الأولى، وقال: سعداء بالإقبال الكبير، وارتفاع عدد الأندية المشاركة في الدوري، والذي أضفى المزيد من الإثارة على المنافسة، وأسهم في رفع المستوى العام.

وأضاف: الأندية استجابت والتزمت بكل الموجهات والإجراءات الاحترازية، واجتهدت في المنافسة، مما انعكس إيجاباً على المردود الفني، علاوةً على أن الحضور الجماهيري كان له تأثير إيجابي».

وهنأ رئيس اتحاد الكرة دبا والبطائح، بطل ووصيف دوري الأولى، على إنجاز حصد المركزين الأول والثاني على التوالي، والتأهل إلى «المحترفين»، وأضاف: «البطل والوصيف استحقا التهنئة على الإنجاز المتميز، والمستوى الجيد على مدار موسم كامل تكلل بالنجاح، ونتمنى التوفيق لبقية الأندية في المواسم المقبلة».

وعبر الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، عن أمله في استمرار المستوى المميز لمنافسة دوري الدرجة الأولى، خلال الموسم المقبل، والمتوقع أن يشهد عدداً أكبر من الأندية، خاصة مع استمرار المنافسة على صعيد مسابقات دوري الدرجتين الثانية والثالثة، بهدف زيادة رقعة المشاركة، واحداً من أهداف استراتيجية عمل الاتحاد.