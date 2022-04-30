إصابة إمبييد بـ «كسر» في «مدار العين»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

تلقى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، رابع المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ضربة قاسية بإعلان وسائل إعلام محلية غياب نجمه الكاميروني جويل إمبييد لفترة غير محددة بسبب كسر في مدار العين اليمنى وارتجاج في المخ.

وأصيب لاعب الارتكاز الكاميروني، إثر تدخل بـ «الكوع» من مواطنه نجم تورونتو رابتورز باسكال سياكام في الدقائق الأخيرة من المباراة السادسة من سلسلتهما في الدور الأول لـ «البلاي أوف»، والتي حسمها في مصلحته 132-97 وبالتالي تقدم 4-2 وبلغ الدور الثاني.

وذكرت شبكة «إي إس بي إن» وموقع «ذي أثلتيك» أن إمبييد عانى من ارتجاج في المخ بعد الضربة، ومن كسر في تجويف العين اليمنى، وسبق للكاميروني، أحد ثلاثة مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم إلى جانب حاملها الصربي نيكولا يوكيتش «دنفر ناجتس» واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو «ميلووكي باكس»، أن عانى من إصابة مماثلة في العين اليسرى في عام 2018، حيث اضطر إلى الخضوع لعملية جراحية وغاب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.

وكان إمبييد تعرض لإصابة في المباراة الثالثة ضد رابتورز، وعانى منذ ذلك الحين من تمزق في أربطة إبهامه الأيمن، لكن اللاعب وفريقه فضلا الانتظار حتى نهاية الأدوار الإقصائية من أجل خضوعه لعملية جراحية.

وسيشكل غياب إمبييد ضربة قاسية لسيكسرز خصوصاً أنه سيواجه اعتباراً من الاثنين ميامي هيت في ربع ربع نهائي الدوري «نصف نهائي المنطقة الشرقية».