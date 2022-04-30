الإصابة تُبعد لاعب وسط برشلونة

برشلونة (رويترز)

قال نادي برشلونة الإسباني إن لاعب وسطه نيكو جونزاليس سيغيب عن الملاعب لبعض الوقت بسبب إصابته بكسر في أحد أصابع القدم، بينما أصيب المهاجم مارتن بريثويت بفيروس كورونا.

ولم يحدد برشلونة موعداً لتعافي جونزاليس وعودته للتشكيلة.

وشارك جونزاليس في 37 مباراة مع النادي الكتالوني في الموسم الحالي وأحرز هدفين وهيأ فرصتي تهديف.

وأكد برشلونة أن بريثويت الذي خاض خمس مباريات هذا الموسم في صحة جيدة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بين فرق الدوري الإسباني العشرين برصيد 63 نقطة، متخلفاً بفارق 15 نقطة عن غريمه الأكبر ريال مدريد قبل آخر خمس جولات من الموسم.

وسيلتقي برشلونة في ملعبه غداً الأحد مع ريال مايوركا.