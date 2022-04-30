جريزليز يكمل عقد ربع نهائي «البلاي أوف»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

حجز ممفيس جريزليز البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى الدور الثاني «ربع النهائي» من الأدوار الإقصائية «البلاي أوف» دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه «الدراماتيكي» على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 114-106.

ويدين جريزليز، ثاني المنطقة الغربية، بتأهله إلى انتفاضته الكبيرة في الربع الأخير، حيث حول تخلفه بفارق عشر نقاط في نهاية الربع الثالث «74-84»، إلى فوز بفارق ثماني نقاط بعدما حسمه في مصلحته 40-22، وبالتالي السلسلة 4-2.

ونجح جريزليز في قلب تخلفه في الربع الأخير للمرة الثالثة في سلسلته أمام تمبروولفز، سابع الغربية، وضرب موعداً في ربع نهائي الدوري «نصف نهائي المنطقة الغربية» مع جولدن ستايت ووريرز الثالث والذي كان تأهل بعدما تقدم على دنفر ناجتس السادس 4-1.

وفرض الثنائي ديسموند باين وديلون بروكس نفسيهما نجمين في صفوف جريزليز بتسجيل كل منهما 23 نقطة، مع سبع متابعات للأول الذي سجل ثلاثية حاسمة في الثواني الأخيرة من المباراة.

وأضاف جارين جاكسون 18 نقطة، بينها 12 في الربع الأخير، مع 14 متابعة، وجا مورانت 17 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة وثماني متابعات، بعدما اكتفى بأربع نقاط فقط في الشوط الأول.

في المقابل، كان نجم تمبروولفز أنتوني إدوادز أفضل مسجل في المباراة برصيد 30 نقطة، مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، وأضاف «البديل» جايدن ماكدانيالز 24 نقطة، وكارل-أنتوني تاونز 18 نقطة مع 10 متابعات، لكنها لم تكن كافية لتحقيق الفوز الثالث في السلسلة وفرض مباراة سابعة حاسمة.