الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
جريزليز يكمل عقد ربع نهائي «البلاي أوف»
جريزليز يكمل عقد ربع نهائي «البلاي أوف»
30 ابريل 2022 12:26

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

حجز ممفيس جريزليز البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى الدور الثاني «ربع النهائي» من الأدوار الإقصائية «البلاي أوف» دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه «الدراماتيكي» على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 114-106.
ويدين جريزليز، ثاني المنطقة الغربية، بتأهله إلى انتفاضته الكبيرة في الربع الأخير، حيث حول تخلفه بفارق عشر نقاط في نهاية الربع الثالث «74-84»، إلى فوز بفارق ثماني نقاط بعدما حسمه في مصلحته 40-22، وبالتالي السلسلة 4-2.
ونجح جريزليز في قلب تخلفه في الربع الأخير للمرة الثالثة في سلسلته أمام تمبروولفز، سابع الغربية، وضرب موعداً في ربع نهائي الدوري «نصف نهائي المنطقة الغربية» مع جولدن ستايت ووريرز الثالث والذي كان تأهل بعدما تقدم على دنفر ناجتس السادس 4-1.
وفرض الثنائي ديسموند باين وديلون بروكس نفسيهما نجمين في صفوف جريزليز بتسجيل كل منهما 23 نقطة، مع سبع متابعات للأول الذي سجل ثلاثية حاسمة في الثواني الأخيرة من المباراة.
وأضاف جارين جاكسون 18 نقطة، بينها 12 في الربع الأخير، مع 14 متابعة، وجا مورانت 17 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة وثماني متابعات، بعدما اكتفى بأربع نقاط فقط في الشوط الأول.
في المقابل، كان نجم تمبروولفز أنتوني إدوادز أفضل مسجل في المباراة برصيد 30 نقطة، مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، وأضاف «البديل» جايدن ماكدانيالز 24 نقطة، وكارل-أنتوني تاونز 18 نقطة مع 10 متابعات، لكنها لم تكن كافية لتحقيق الفوز الثالث في السلسلة وفرض مباراة سابعة حاسمة.

كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
آخر الأخبار
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
اليوم 10:35
حاكم أم القيوين: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات
الإمارات
حاكم أم القيوين: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات
اليوم 10:30
حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
الإمارات
حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
اليوم 10:27
حاكم عجمان: قواتنا المسلحة مصنع الرجال
الإمارات
حاكم عجمان: قواتنا المسلحة مصنع الرجال
اليوم 10:24
حاكم الشارقة: نفتخر بتوحيد قواتنا المسلحة
الإمارات
حاكم الشارقة: نفتخر بتوحيد قواتنا المسلحة
اليوم 10:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©