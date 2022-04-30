عماد مختار: «الخطة الخمسية» وراء طفرة البطائح



علي معالي (البطائح)



يعتبر الدكتور عماد مختار «شاهد عيان» على ما يحدث في كرة القدم بنادي البطائح، سواء عندما شغل منصب أول مدير فني لقطاع المراحل السنية بالنادي، أو المدير التنفيذي وعضو اللجنة الفنية حالياً.

ومسيرة مختار تتخطى 15 عاماً في التدريب، وحاصل على الدكتوراه، وعمل في السعودية مدرباً للشعلة، والسد والسالمية، وقبلها البداري وتوشكى في مصر، وصعد بالأخير إلى الدوري الممتاز «ب»، وانتقل من الدوري السعودي إلى البطائح.



وقال مختار: المراحل السنية في بداية المشوار داخل البطائح ضمت 3 فرق موسمي 2014- 2015,2015- 2016، وبدأت المهمة مع الفريق موسم 2016- 2017، وكانت هناك «خطة خمسية» الهدف منها الوصول بالمراحل السنية إلى «الفريق الأول»، وهو ما حدث من خلال العمل 3 مواسم متتالية، والخطة بدأت قبل عامين من حضوري إلى النادي، وحدثت طفرات مختلفة، من خلال معسكرات خارجية متتالية في التشيك ومقدونيا.

وأضاف: فكرة الفريق الأول تبلورت بصفة نهائية وكاملة، بعد الوصول إلى فريق 21 سنة، خوفاً من تشتيت العناصر المتميزة من اللاعبين، وعدم تحقيق الاستفادة منهم، لتأتي فكرة مجلس الإدارة للقيام بعمل ملف طموح ليخاطب به الجهات المعنية، بداية من مجلس الشارقة الرياضي، وهو ما حدث لتكون الانطلاقة التي وصلنا إليها.

وأضاف: العمل المنظم داخل المراحل السنية مؤشر إيجابي، بأن نبدأ تكوين فريق أول بالنادي، ليكون ضمن المسابقات المحلية وبالدرجة الأولى، وهو ما حدث موسم 2018- 2019، حيث «نقطة الانطلاقة»، ومن المراحل السنية، شارك 7 لاعبين مع الفريق الأول في الدرجة الأولى، مع بداية التأسيس، وهذا دليل على أننا قمنا بالبناء جيداً حتى يتم الاستفادة من كل العناصر التي تعلمت وتدربت بين جدران البطائح، وهناك لاعبون تحت 18 عاماً بالفريق الأول، وينتظرهم المستقبل الرائع، إضافة إلى آخرين استعانت بهم أندية أخرى من شباب بالبطائح، حيث انتقل بعضهم إلى الجزيرة الحمراء، واثنان إلى حتا، وآخر في التعاون.

وأضاف: بعد الخسائر الثلاث المتتالية مع نهاية الدور الأول، قمنا بتقييم الوضع من خلال اجتماع اللجنة الفنية، لمناقشة المشاكل التي جعلت أدت إلى ذلك في جلسة مطولة مع المدرب، وجاء قرار اللجنة حكيماً، بتجديد الثقة في المدرب، مع استقطاب عناصر أسهمت في عودة الفريق إلى الطريق الصحيح، من خلال ضم 3 لاعبين في «الانتقالات الشتوية» لدعم الهجوم، وهم أناتول أبانج، وأوليفيرا من الحمرية، وبدر بلال.

وقال: النتائج والمستوى الذي قدمه البطائح منذ الانطلاقة الأولى بالدرجة الأولى مؤشر بأننا سنكون رقماً صعباً، خاصة أن الفريق تأهل عن جدارة إلى دوري المحترفين.