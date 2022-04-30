«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز فريق نادي أبوظبي لأصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بكأس البطولة الرمضانية لخماسيات كرة القدم داخل الصالات 2022، التي نظمتها إدارة الأندية الرياضية بالمؤسسة ضمن الأنشطة والفعاليات بمناسبة الشهر الكريم.

وقام عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة بتسليم كأس البطولة وميداليات المركز الأول للفريق الفائز.

وكان نادي أبوظبي تغلب في المباراة النهائية على فريق الهمم، الذي حصل على المركز الثاني والميداليات الفضية بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة، بينما كان المركز الثالث والميداليات البرونزية من نصيب فريق إدارة التأهيل الزراعي عقب فوزه على فريق المستقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة هدف نظيف.

وصرح أحمد سالم الشامسي مدير نادي أبوظبي لأصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا أن البطولة أقيمت على مدى يومين في الصالة الرياضية بمقر المؤسسة بمنطقة المفرق، وشارك فيها ثمانية فرق من كوادر المؤسسة الوظيفية بهدف تعزيز التواصل بين موظفي المؤسسة خلال شهر رمضان، وخلق روح المنافسة الرياضية بينهم.

أقيمت المنافسات بنظام خروج المغلوب من دور الثمانية، حيث في المباراة الأولى تغلب فريق نادي أبوظبي لأصحاب الهمم على فريق «العيناوي» بستة أهداف مقابل هدفين، والمباراة الثانية تغلب فريق التأهيل الزراعي على فريق الأمانة العامة بضربات الجزاء الترجيحية ثلاثة أهداف مقابل هدف عقب التعادل في الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل فريق، والمباراة الثالثة فاز فريق المستقبل على فريق مركز أبوظبي للتوحد بهدفين مقابل هدف، والمباراة الرابعة تغلب فريق الهمم على فريق التعاون بهدف نظيف.

في الدور قبل النهائي فاز فريق نادي أبوظبي لأصحاب الهمم على فريق التأهيل الزراعي بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة خمسة مقابل أربعة، بينما فاز فريق الهمم على فريق المستقبل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز فريق التأهيل الزراعي على فريق المستقبل بهدف نظيف ليحصد الميدالية البرونزية.