سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد



مدريد (أ ف ب)

مدد لاعب الوسط المخضرم الإسباني دافيد سيلفا عقده مع فريقه ريال سوسيداد لكرة القدم لمدة عام، وتحديداً حتى نهاية موسم 2022-2023، حسب ما أفاد اللاعب نفسه البالغ 36 عاماً.

وانضم سيلفا المتوج بطلاً للعالم مع «لا روخا» في جنوب أفريقيا 2010 إلى سوسيداد في عام 2020 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما قاده إلى الفوز بأربعة ألقاب في الدوري، وقال سيلفا «كان قراراً سهلاً مع نادٍ كهذا وجماهيره».

وأحرز النادي الباسكي مسابقة الكأس المحلية في عام 2020، ويحتل هذا الموسم المركز السادس برصيد 55 نقطة في «لا ليجا» وذلك قبل 5 جولات من النهاية.