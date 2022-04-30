رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



اعترف الفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، بأنه لم يظهر حتى الآن، في أفضل صورة له طوال ثلاث سنوات أمضاها مع «السيدة العجوز».

وقال في حديث لشبكة «دازن» إنه أفتقد لثبات المستوى والاستمرارية بسبب الإصابات، وعدم التأقلم، مبدياً أسفه الشديد لابتعاد يوفنتوس عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي «الكالشيو» هذا الموسم، حيث يفصل بينه وبين المتصدر إيه سي ميلان 8 نقاط، و6 نقاط عن إنتر ميلان الثاني في الترتيب، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

وأضاف رابيو الذي يختاره ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا بصفة دائمة في قائمة «الديوك»: جماهير يوفنتوس لم تر بعد «الوجه الحقيقي» لرابيو.

ووقع رابيو عقداً مع يوفنتوس منذ 3 سنوات وتحديداً في 2019، قادماً من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر ومجاناً، ومن وقتها لعب 126 مباراة في مختلف المسابقات، ولكنه لم ينجح في تسجيل إلا 6 أهداف وصنع مثلها، وأقر حقيقة أنه ظهر بمستوى أقل من الطموحات التي علقتها عليه جماهير النادي وإدارته.

وأشاد رابيو بالدور الكبير الذي لعبه ماسيمليانو أليجري المدير الفني في تطوير أدائه، وإخراج أفضل ما عنده، ولم يتردد رابيو في ممارسة النقد الذاتي، قائلاً: ربما لم تروا بعد الوجه الحقيقي لرابيو، وربما افتقدت إلى الاستمرارية، ولكني على أية حال أبذل ما في وسعي على أرض الملعب، وأحياناً يكون من الصعب الاحتفاظ بنفس المستوى في كل مباراة، أسبوعاً وراء أسبوع، وتحسنت كثيراً تحت قيادة أليجري الذي لا يتوقف عن تشجيعي وتحفيزي. واعترف رابيو بأنه عندما كان شاباً صغيراً، اعتاد أن يلعب ساعداً للهجوم «رقم 10»، أما الآن يفضل اللعب «رقم 8 أو 6».

ولا يزال رابيو يشعر بالمرارة لخسارة يوفنتوس على ملعبه من إنتر ميلان يوم 4 أبريل الماضي، وهى المباراة التي كانت سبباً في ابتعاد «السيدة العجوز» أكثر عن المنافسة على لقب «الكالشيو»، غير إنه قال: أمامنا فرصة للثأر من الهزيمة عندما نواجه الإنتر مجدداً في نهائي كأس إيطاليا يوم 11 مايو.