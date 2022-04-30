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«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
30 ابريل 2022 10:23

 
فيصل النقبي (الفجيرة)


حقق دبا الفجيرة العديد من الأرقام القياسية في الموسم «التاريخي»، والذي توجه بدرع دوري الأولى، والصعود الثالث إلى «المحترفين»، وحصد الفريق «75 نقطة»، وهو «المعدل الأعلى» في تاريخ البطولة «مناصفة» مع خورفكان الذي بلغ الإنجاز نفسه موسم 2007-2008، وكأن «النواخذة» يريد أن يحتفل على طريقة «اليوبيل الماسي».
ويحسب لدبا الفجيرة أنه انتزع 24 فوزاً من بين 28 جولة، ولم يخسر إلا مرة واحدة فقط أمام البطائح في الجولة الأولى، وأيضاً لم يعرف «التعثر» على أرضه، حيث بلغ رقماً قياسياً بالفوز في ملعبه 13 مرة، مقابل التعادل في مباراة، وهو الوحيد الذي لم يخسر بين جماهيره.

ويعد «النواخذة» الأقوى هجومياً، من خلال تسجيل 73 هدفاً، كما أنه الأفضل دفاعياً، بعدما استقبل 15 هدفاً، منها 7 أهداف في ملعبه و8 خارجه، والفريق الأقل تعادلاً «3 مرات» بواقع مرة بملعبه ومرتين «خارج الديار»
لقب هداف دوري الهواة جاء لمصلحة البرازيلي دياجو سيلفا مهاجم «النواخذة» الذي سجل 27 هدفاً، كما احتفظ بلقب هداف المواطنين الذي حصل عليه عامر عمر، وله 10 أهداف، 
وكل الأرقام تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن «النواخذة» استحق الدرع عن جدارة
وحقق البطائح «الوصيف» أرقاماً عدة ومنها الفوز 21 مرة، وهو المعدل الأعلى في تاريخ الفريق الذي سجل 58 هدفاً، واستقبل 21 هدفاً، كما حقق 4 تعادلات جميعها خارج ملعبه.

دوري الدرجة الأولى
دبا الفجيرة
البطائح
خورفكان
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