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«النواخذة» يُتوج رسمياً بـ «درع» دوري الأولى
«النواخذة» يُتوج رسمياً بـ «درع» دوري الأولى
30 ابريل 2022 00:23

 
فيصل النقبي ( دبا الفجيرة )


توج يوسف حسين السهلاوي نائب رئيس اتحاد كرة القدم، فريق دبا الفجيرة بطلاً لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم موسم 2021-2022، في احتفالية جميلة، بملعب دبا الفجيرة، بعد أن أحرز المركز الأول في البطولة، ببلوغه «النقطة 75»، وبفارق 8 نقاط عن البطائح صاحب المركز الثاني، وتفوق «النواخذة» على حتا بهدفين لهدف في «الجولة 30» والأخيرة.
حضر التتويج محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وأحمد سعيد الضنحاني رئيس مجلس إدارة دبا الفجيرة، وأحمد بن درويش رئيس لجنة المسابقات، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

 


وافتتح التسجيل لدبا الفجيرة هدافه دياجو سيلفا في الدقيقة الثالثة، وتعادل لحتا بهدف المدافع عبدالله سمير في الدقيقة 45، وأحرز ألفارو هدف الفوز لـ«النواخذة» في الدقيقة 90 وهو الفوز رقم 24 للفريق في البطولة
وفي احتفالية متميزة في «الإمارة الباسمة»، نال البطائح الميداليات الفضية بصفته وصيفاً لدوري «الهواة»، بعد الفوز على الحمرية 4-2، بحضور سيف المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وحمد سالم بن حمودة الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، في مباراة مثيرة، تقدم الحمرية بهدفين في بداية المباراة، عن طريق جيلمار وجوان بيريرا في الدقيقتين 20 و36، ورد البطائح بـ«رباعية» عن طريق ياسر عبدالله في الدقيقة 41، وبرتراند في الدقيقة 64، وسيكو بابا «هدفين» في الدقيقتين 79 و89، ليصل البطائح إلى «النقطة 67».
وفي باقي مباريات الجولة، فاز العربي على الفجيرة 2-1، وتعادل الرمس مع التعاون من دون أهداف، وتفوق الجزيرة الحمراء على مسافي 3-2، ومصفوت على سيتي 2-1 ودبا الحصن على الذيد 2-0.

دوري أدنوك للمحترفين
دوري الدرجة الأولى
دبا الفجيرة
البطائح
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