«دبي البحري» يشارك في «إفطار صائم»

دبي (الاتحاد)

شارك وفد من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية جمعية بيت الخير وفريقها الميداني في توزيع «إفطار صائم» ضمن مشروعها وحملتها الرمضانية «لنكن من المحسنين» في العشر الأواخر من الشهر الفضيل. وأسهم وفد النادي بقيادة محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي وعدد من مديري الإدارات والموظفين، مع فريق الجمعية المدرب، في تجهيز وتقديم وتوزيع الوجبات التي تغطي عدداً كبيراً من الوحدات السكنية في 57 محطة في دبي وخارجها.

وأشاد محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بإسهامات جمعية «بيت الخير» وكوادرها، ومن خلفهم المحسنون وأصحاب العطاء في مختلف النواحي، ومنها مبادرات الرحمة في شهر الصيام عبر مشروع «إفطار صائم»، بما يزيد على 22 ألف وجبة يومياً

وقال محمد عبدالله حارب: سعدنا في دبي الدولي للرياضات البحرية، أن نشارك ولو بجهد يسير في المشروع الرائد، خاصة أن «بيت الخير» يجمع ويضم العديد من مبادرات ومساهمات عدة مؤسسات تجاوبت مع الحملة، منها جمعية الإحسان الخيرية من خلال مبادرة «أفطر» وهيئة الطرق والمواصلات ضمن مبادرة «باص الخير».