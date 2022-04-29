«ختامي الوثبة» يطل على شرفة التاريخ بـ 331 شوطاً

عبدالله عامر (أبوظبي)

برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق بعد غد النسخة الـ 42 من المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2022»، في الفترة من 2 وحتى 14 مايو المقبل، على أرضية عاصمة ميادين الهجن بالوثبة بالعاصمة أبوظبي.

يحظى المهرجان الختامي لسباقات الهجن بالوثبة بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وينظمه اتحاد سباقات الهجن، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

ويمثل «ختامي الوثبة» أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي لكونه اللبنة الحقيقية لجميع المهرجانات، والذي يكمل 42 عاماً من النجاحات استمراراً لنهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأنهت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن التحضيرات النهائية للمهرجان بختام عملية تسجيل المطايا المشاركة عبر برنامج المركاض الذكي.

وتشهد النسخة الحالية من المهرجان إقامة 331 شوطاً خلال أيامه الـ 13، منها 113 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و208 أشواط لهجن الجماعة، و10 أشواط للسباق التراثي الذي استحدثته اللجنة المنظمة خلال المواسم الأخيرة للحفاظ على الهوية التراثية.

وخصصت اللجنة المنظمة 70 شوطاً لسن الحقائق خلال اليومين الثاني والثالث، إذ يقام خلال اليوم الثاني 28 شوطاً، يحصل خلالها الفائزون على جوائز مالية قيمة تبدأ من 100 ألف درهم، بينما يقام في اليوم الثالث 42 شوطاً، تتنافس خلالها المطايا في أول 4 رموز في الفترة المسائية، إلى جانب الجائزة المالية، وقدرها مليون ونصف ومليون درهم على الترتيب.

ويشهد اليومان الرابع والخامس إقامة المنافسات لسن اللقايا لهجن الجماعة والشيوخ، من خلال 72 شوطاً، إذ يقام في اليوم الرابع 42 شوطاً لهجن الجماعة، وخصصت اللجنة 8 رموز لسن اللقايا للأبكار والجعدان المفتوح والمحليات والإنتاج، إلى جانب الجوائز المالية للفائزين باللقب في أشواط الرموز، فيما يشهد اليوم الخامس 30 شوطاً للقايا الشيوخ، والتنافس على 4 رموز.

وتنتقل المنافسات في اليومين السادس والسابع لسن الإيذاع لمسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي، منها 8 رموز في اليوم السادس لهجن الجماعة، و4 رموز لهجن الشيوخ.

ويشهد اليومان الثامن والتاسع في 9 و10 مايو المقبل منافسات الحول والزمول للهجن الشيوخ والجماعة التي تقام على مدار 50 شوطاً، حيث تتنافس المطايا على نيل الناموس وجوائز مالية قيمة.

أما منافسات سن الثنايا فتنطلق 11 مايو المقبل لمنافسات الجماعة عبر 28 شوط، تتنافس على 8 رموز في الفترة المسائية، بينما يقام في اليوم التالي منافسات الثنايا لهجن الشيوخ عبر 24 شوطاً، منها 4 أشواط في الفترة المسائية تتنافس على 4 رموز.

وتتحول الأنظار يوم 13 مايو المقبل إلى منافسات الحول والزمول للجماعة في الفترة المسائية والتي تعد أقوى أشواط هجن أبناء القبائل، إذ خصصت اللجنة المنظمة 8 رموز لهذه الفئة تتنافس على السيوف الرئيسة للحول، بخلاف الجوائز المالية التي تصل إلى 5 ملايين درهم للفائز بشوط الحول المفتوح

ويختتم المهرجان يوم 14 مايو المقبل بـ 4 أشواط للحول والزمول لهحن الشيوخ تعد الأقوى والأكبر على الإطلاق، حيث خصص الشوط الأول للزمول المحليات وجائزته مجسم، إضافة إلى نصف مليون درهم، فيما خصص الشوط الثاني للحول المحليات وجائزته خنجر، إضافة إلى مليون درهم.

أما الشوط الثالث فيشهد الصراع على بندقية الزمول الرئيس المفتوح و2 مليون درهم، بينما يسدل الستار على المنافسات بأقوى أشواط المهرجان للحول الرئيس المفتوح والمنافسة على الجائزة الأغلى، السيف إلى جانب الجائزة المالية وقدرها 3 ملايين درهم.



100

يدشن السباق التراثي المنافسات في اليوم الأول للفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة، وسيحصل الفائزون بأشواط السباق التراثي على جوائز نقدية تصل إلى 100 ألف درهم، ويحصل بقية المراكز من الثاني إلى العاشر على جوائز نقدية قيمة.



52

خصصت اللجنة المنظمة 52 رمزاً على مدار أيام المهرجان للفائزين بالأشواط الرئيسة، خلال المنافسات، منها 16 رمزاً لمنافسات هجن الشيوخ، و36 رمزاً لمنافسات هجن الجماعة.



1980

دشن المهرجان انطلاقاته الأولى عام 1980، وأصبحت المشاركة فيه تحتل مكانة خاصة لدى ملاك الهجن لعراقته التاريخية والتراثية الكبيرة، إذ يشهد المهرجان كل عام مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي للتواجد، والمنافسة على حصد الناموس.