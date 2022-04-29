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الرياضي
توخيل يترقب مواجهة «الأسطورة»
توخيل يترقب مواجهة «الأسطورة»
29 ابريل 2022 21:42

لندن (رويترز)

 قال توماس توخيل مدرب تشيلسي، إنه يتطلع لمواجهته الأولى أمام نظيره في إيفرتون فرانك لامبارد، مضيفاً أن لاعب الوسط السابق سيكون دائماً من أساطير ستامفورد بريدج رغم الفترة الصعبة التي قضاها في تدريب النادي اللندني.
وتولى توخيل مسؤولية تشيلسي في يناير من العام الماضي خلفاً للمدرب لامبارد، وقاد الفريق لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في غضون أشهر قليلة من توليه المنصب.
وقال توخيل للصحفيين قبل مباراة الأحد في جوديسون بارك: فرانك أرسل لي رسالة لطيفة ومحترمة للغاية بعد أن توليت تدريب تشيلسي وهذا يعني الكثير. لقد كنت من أشد المعجبين به كلاعب وسيظل أسطورة في نادينا وهذا أمر مفروغ منه. إنه أسبوع مثير للغاية بالنسبة لي، أود مقابلته. نحتاج إلى نقاط وهم أيضاً بحاجة ماسة إلى نقاط.
ويحتل تشيلسي المركز الثالث في الدوري، بينما يصارع إيفرتون صاحب المركز 18 الهبوط، حيث يبتعد بنقطتين عن منطقة الأمان مع تبقي ست مباريات.
وقال لامبارد، الذي حل بدلاً من رفائيل بنيتز في يناير، إن تشيلسي يشكل جزءًا كبيراً من مسيرته لكن ذلك لن يغير من طبيعة المهمة التي يقوم بها.
وأضاف لامبارد اليوم الجمعة: تركيزي الوحيد ينصب على إعداد فريقي لمحاولة الفوز بالمباراة. وسيكون قلب الدفاع ييري مينا والمهاجم دومينيك كالفرت-لوين من بين خيارات لامبارد أمام تشيلسي، لكن المدافع بن جودفري تم استبعاده بسبب إصابة قوية وقد يغيب عن بقية الموسم.
ولدى سؤاله عما إذا كان سيبقى في إيفرتون حال هبوطه، أضاف لامبارد: لا أريد الرد على هذا السؤال ولكن ما سأقوله هو أنني أحببت كل دقيقة قضيتها في هذا النادي. استقبلتني الجماهير بحفاوة بالغة وسأبذل قصارى جهدي لإعادة هذا النادي إلى المكانة التي يستحقها.

توماس توخيل
لامبارد
تشيلسي
إيفرتون
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