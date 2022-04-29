190 دولة في اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي للشطرنج بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس الاتحاد الدولي للشطرنج، خلال اجتماعاته التي عقدت في أبوظبي ترتيبات إقامة الأولمبياد العالمي للشطرنج في مدينة تشيناي الهندية، خلال الفترة من 27 يوليو حتى 10 أغسطس، بمشاركة 190 دولة وإجراءات ومواعيد انتخابات الاتحاد الدولي للشطرنج للدورة 2022 - 2026 المقرر إجرائها خلال اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي الذي سيعقد على هامش الأولمبياد العالمي.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج - في كلمته خلال الاجتماعات التي افتتحها وحضر جانبا أن مجلس الاتحاد الدولي للشطرنج هو أكبر هيئة إدارية لرياضة الشطرنج في العالم حيث يجتمع مرة كل 3 أشهر، ويعد هذا هو آخر اجتماع للدورة الحالية، وأول اجتماع فعلي بعد جائحة كورونا التي أجبرت الاتحاد الدولي على عقد اجتماعاته كلها عن طريق الاتصال المرئي عن بعد.

حضر الاجتماعات أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي، ونوابه ورؤساء الاتحادات القارية الأربع، وأعضاء اللجنة الإدارية، كما حضرها الدكتور عبدالله سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج مدير الحدث.

وقال الدكتور عبدالله الوحشي في ختام الاجتماعات أن الاتحاد الدولي اعتمد التقرير الإداري لرئيس الاتحاد الدولي عن مجمل الأنشطة والبطولات التي أقيمت خلال الفترة السابقة، وتم إجراء القرعة لبطولة المرشحين المقرر إقامتها في مدينة مدريد الإسبانية خلال شهر يونيو القادم.

وأضاف أنه تم استعراض تقارير لجان الاتحاد الدولي واعتماد الألقاب الدولية للحكام والمدربين واللاعبين، واعتماد تقارير رؤساء الاتحادات القارية. وضمت اللجنة العليا المنظمة للحدث برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، كل من الدكتور عبدالله سالم الوحشي، والدكتور هشام الجندي المستشار الإعلامي للاتحاد الآسيوي، والحكم والخبير الدولي الإماراتي مهدي عبدالرحيم، والمنسق العام كاستو أبوندو والدكتور ياسر محمد مسؤول المهمات وذلك بالتنسيق مع فريق عمل الاتحاد الدولي.