نخبة نجوم العالم في «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»



أبوظبي (الاتحاد)

تستقطب الجولة الأخيرة من بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو التي تستضيفها العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو المقبل نخبة نجوم العالم، وعدداً من ألمع الأسماء على ساحة الجو جيتسو المحلية والإقليمية والدولية.

وستشهد البطولة تواجداً لافتاً للاعبين وللاعبات المصنفين دولياً من مختلف الأندية والأكاديميات حول العالم للمنافسة في فئات الناشئين، والأساتذه «1»، والمحترفين، وتبلغ قيمة جوائز الجولة 225 ألف دولار.

ومن بين أبرز الأسماء التي أكدت مشاركتها في البطولة مجموعة من أفضل اللاعبين البرازيليين مثل لوكاس بينيرو حزام أسود، الذي سينافس في فئة المحترفين تحت 62 كجم، وكايو ألميديا، وتياجو ماسيدو تحت 69 كجم، وأندرسون فيريرا الذي فاز بلقب ملك البساط في لندن في فئة الحزام الأسود تحت 85 كجم.

كما ترحب البطولة بتواجد اللاعب بدر الدوسري من البحرين حزام بنفسجي، الذي ينافس في فئة المحترفين تحت 69 كجم، والأسترالي أنطون مينينكو حزام أسود فئة المحترفين تحت 69 كجم، والأمريكي مانويل أجيلار حزام أسود تحت 69 كجم، والإيطالي فرانشيسكو جيوفاني حزام بني تحت 94 كجم، والهولندية روز الشاروني حزام بني/ أسود تحت 55 كجم.

ويقول رودريجو فاليريو مدير العمليات لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP»: «الاستعدادات جارية على قدم وساق لانطلاقة البطولة الأسبوع القادم، ونشهد إقبالاً غير مسبوق على المشاركة في المنافسات من جميع أنحاء العالم، وهو ما اعتادت عليه جولات أبوظبي جراند سلام، انطلاقاً من أهميتها وقيمتها الكبيرة بالنسبة لنخبة لاعبي الجو جيتسو من دول العالم كافة».

ويضيف: «يدرك اللاعبون المشاركون أهمية التألق على البساط وتقديم أفضل ما لديهم من أداء وموهبة للارتقاء بتصنيفهم، سيما أن جولة أبوظبي جراند سلام تعتبر من أهم الجولات كونها تمنح الفائزين بالمركز الأول 3000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد داخل رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، و2400 للفائزين بالمركز الثاني، و1800 نقطة للفائزين بالمركز الثالث، بما يعزّز من فرص المتنافسين للفوز بجائزة أبوظبي العالمية السنوية.

وحول مشاركته في منافسات البطولة يقول البرازيلي أندرسون فيريرا الذي فاز بلقب ملك البساط في لندن «إن التواجد في أبوظبي يعني المنافسة على واحد من أهم الألقاب العالمية، خصوصاً أن العاصمة الإماراتية ارتبط اسمها بتنظيم واستضافة أهم بطولات الجو جيتسو على مستوى العالم، وتعتبر الوجهة المفضلة لمحترفي اللعبة الطامحين للوصول إلى القمة».

وأضاف فيريرا أنه جاء إلى أبوظبي للمشاركة في الجولة الأخيرة من أبوظبي جراند سلام ولتحقيق اللقب، مؤكداً أن المنافسة ستكون قوية جداً في ظل وجود عدد كبير من النجوم الساعين خلف نفس الهدف.

بدورها تقول اللاعبة الهولندية روز الشاروني حزام «بني/ أسود»التي تنافس في فئة المحترفين تحت 55 كجم «إن المشاركة في البطولة والتواجد في حدث بهذا الحجم طموح لكل لاعبي ولاعبات الجو جيتسو المحترفين، انطلاقاً من إدراكهم لأهمية جولات أبوظبي جراند سلام ودورها في الارتقاء برياضة الجو جيتسو من جهة، والارتقاء بموهبة وأداء اللاعبين من جهة أخرى، فهي من البطولات المرموقة التي تجمع أبسطتها عمالقة الرياضة من جميع دول العالم، ولا شك أن جميع المشاركين في المنافسات على وعي تام بحجم المكاسب التي سيخرجون بها من البطولة. ومن المنتظر أن تقام أيضاً بطولتان إحداهما لـ«ملك البساط»، والثانية لـ«ملكة البساط»، يومي 6 و7 مايو بين نخبة لاعبي ولاعبات العالم المختارين على ضوء إنجازاتهم ونجوميتهم، وتصنيفهم الدولي.