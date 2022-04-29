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أنشيلوتي يسخر من بوكيتينو
أنشيلوتي يسخر من بوكيتينو
29 ابريل 2022 18:02

برلين (د ب أ) 

تساءل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، مازحاً، عما إذا كان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قال الحقيقة عندما زعم أن مهاجمه كيليان مبابي سيظل بنسبة 100 % بالفريق الباريسي الموسم المقبل.
وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وأشارت العديد من التقارير بقوة إلى رحيل اللاعب للريال بعد نهاية عقده الحالي مباشرة.
ولدى سؤاله، خلال المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراته المرتقبة أمام إسبانيول غداً السبت في الدوري الإسباني، عن التصريحات التي أدلى بها بوكيتينو، أجاب أنشيلوتي : "بوكيتينو قال إن مبابي سيظل بالفريق 100 %، أحيانا لا يستطيع المدربون البوح بالحقيقة كاملة في المؤتمرات الصحفية.
وأشار: اعتقد أن كل مشجعي ريال مدريد يفكرون الآن في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا فقط ، وفي هذا فقط.
ويستطيع الريال حسم لقب الدوري الإسباني غداً السبت، حيث يحتاج لنقطة التعادل فقط من أجل الفوز باللقب والذي سيصبح الـ35 له في تاريخه الحافل بالدوري الإسباني.
ولم يؤكد أنشيلوتي مشاركة مهاجميه الفرنسي كريم بنزيمة، أو البرازيلي فينيسيوس جونيور في المباراة، ولكنه قال إنه لن يغامر بأي لاعب يحتاج لقسط من الراحة قبل مباراته الصعبة والمرتقبة أمام مانشستر سيتي في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأوروبي.
وقال أنشيلوتي: اعتقد أن بنزيمة وفينيسيوس قد يخلدان للراحة. ولكنني أدعم مشاركتهما حال كان اللاعبان بحالة جيدة... إذا كان شخص ما بحاجة للراحة ، سأمنحه إياها، ولكن هذا ليس لكون المباراة سهلة. سيحصل أي لاعب على الراحة إذا كانت مشاركته تنطوي على مجازفة التعرض للإصابة.

أنشيلوتي
بوكيتينو
مبابي
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
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