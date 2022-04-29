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الرياضي
مودريتش يمدد الشراكة مع الريال
مودريتش يمدد الشراكة مع الريال
29 ابريل 2022 17:08

أنور إبراهيم (القاهرة)
وقع الكرواتي لوكا مودريتش صانع لعب ريال مدريد الإسباني عقداً جديداً مدته سنة واحدة حتى نهاية موسم 22/2023، حسبما ذكر موقع صحيفة "آس".
ولعب مودريتش هذا الموسم 38 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 9 أهداف، ويبدو إنه لا ينوي اللعب لأي نادٍ آخر غير الميرينجي، وسيعتزل في النادي الملكي، وتنوي إدارة النادي منحه منصب رياضي بمجرد اعتزاله باعتباره أسطورة حقيقية في السانتياجو برنابيو، حيث أكمل عقداً كاملاً لاعباً منذ انتقاله إلى الريال في 2012 قادماً من توتنهام الإنجليزي، مقابل 35 مليون يورو، ومن وقتها وحتى الآن لعب 430 مباراة مع الملكي وكان أحد أهم الكوادر الرئيسية في الفريق، وكان له دور كبير في الفوز بأربع بطولات دوري أبطال "شامبيونزليج" خلال 5 مواسم.
وسجل مودريتش 31 هدفاً وصنع 70 هدفاً خلال مغامرته الناجحة مع الريال، وبعيداً عن الأرقام ، كان تأثيره حاسم في الملعب وبصورة لا تصدق ، فهو أشبه بالماكينة التي لا تهدأ، مثل نجوم آخرين جعلوا ريال مدريد نادياً فريداً من نوعه.
ولعب هذا الموسم دوراً رئيسياً في تألق الفريق سواء في الدوري الإسباني "الليجا" الذي يقترب الريال من الفوز به ولا يحتاج سوى نقطة واحداً غداً في مباراته ضد إسبانيول في الجولة 34 للمسابقة، كما أسهم بقوة في وصول الفريق إلى نصف نهائي دوري الأبطال.
ويعتبر لوكا مودريتش المولود في 9 سبتمبر 1995 " 36 سنة" في نظر الكثيرين من خبراء كرة القدم، أحد أبرز لاعبي خط الوسط على الساحة الأوروبية والعالمية في السنوات العشر الأخيرة.

مودريتش
سانتياجو برنابيو
توتنهام
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