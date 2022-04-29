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الرياضي
رانجنيك مدرباً في النمسا ومستشاراً بمانشستر يونايتد
رانجنيك مدرباً في النمسا ومستشاراً بمانشستر يونايتد
29 ابريل 2022 16:35

برلين (د ب أ)
أعلن المدرب الألماني رالف رانجنيك، أنه تولى منصب المدير الفني للمنتخب النمساوي بموجب عقد يستمر مبدئياً حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، المقررة في ألمانيا، لكنه سيواصل العمل مع مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر منصب استشاري.
وجاء ذلك بعد ساعات من نفي رانجنيك ما تردد حول رحيله في وقت مبكر عن مانشستر يونايتد لتولي منصبه الجديد.
وقال رانجنيك «63 عاماً» في بيان أصدره اليوم: هو شرف بالنسبة لي أن أتولى منصب المدير الفني للمنتخب النمساوي.
وكان رانجنيك قد صرح في وقت سابق: ما يمكنني قوله والتأكيد عليه هو أنني سأستمر بالتأكيد في منصب استشاري في مانشستر يونايتد بعد نهاية الموسم ولمدة عامين مقبلين.
وسيحل رانجنيك مكان فرانكو فودا الذي رحل عن تدريب المنتخب النمساوي، بعد الخسارة أمام ويلز في الدور قبل النهائي للملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 .
وفي حالة تأهل المنتخب النمساوي إلى نهائيات يورو 2024 تحت قيادة رانجنيك، سيجرى تمديد عقده حتى كأس العالم 2026 .
ويتولى رانجنيك حالياً مهمة تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت، وسيرحل عن المنصب بنهاية الموسم على أن يستمر عمله مع مانشستر يونايتد عبر منصب استشاري، بينما يتولى إريك تن هاج منصب المدير الفني لمانشستر اعتباراً من أول يوليو المقبل.
وسيكون رانجنيك مطالباً أيضاً بإعداد المنتخب النمساوي قبل مواجهة نظيره الكرواتي في الثالث من يونيو ضمن منافسات دوري أمم أوروبا، وبعدها بثلاثة أيام، يخوض المنتخب النمساوي أول مباراة على أرضه تحت قيادة رانجنيك، حيث يواجه نظيره الدنماركي في فيينا.
وتردد أن رانجنيك كان مرشحاً لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الألماني خلفاً ليواخيم لوف عقب يورو 2020، لكن هانزي فليك تولى تدريب المنصب خلفاً للوف.
ولمع اسم رانجنيك عبر تدريبه لفريقي هوفنهايم ولايبزج وكان قد عمل في منصب المدير الرياضي لنادي لوكوموتيف موسكو الروسي، قبل انتقاله لتدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت.

مانشستر يونايتد
اليورو
يواخيم لوف
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