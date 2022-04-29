المقاعد الأوروبية وتفادي الهبوط يشعلان صراع «البوندسليجا»

برلين (أ ف ب)

بعدما نصّب بايرن ميونيخ نفسه سيّداً على الكرة الألمانية للعام العاشر توالياً، يتواصل صراعان آخران في مقدمة وذيل جدول ترتيب الدوري، المقاعد الأوروبية ومعركة البقاء في الأضواء، ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من «البوندسليجا».

وإذ ضمن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني مقعده في دوري الأبطال، نتيجة تقدمه بفارق 11 نقطة عن المركز الخامس قد يعززها السبت، عندما يستضيف بوخوم صاحب المركز الثالث عشر، تحتدم المنافسة في المراحل الثلاث الأخيرة على البطاقتين الأخيرتين بين باير ليفركوزن، لايبزيج وفرايبورج، فيما يتربّص أونيون برلين خلف هذا الثلاثي بعد انتصار مفاجئ على لايبزيغ في المرحلة الماضية.

وكان بايرن ميونيخ كرَّس سيطرته على «الكلاسيكر» أمام غريمه بروسيا دورتموند، عندما حسمه في صالحه 3-1 الأسبوع الماضي وتوّج باللقب العاشر توالياً وال32 في تاريخه.

وهي المرة الأولى التي يتوج بها فريق بلقب الدوري للمرة العاشرة توالياً في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

ويفتتح أونيون برلين المرحلة الثانية والثلاثين على أرضه أمام جرويتر فورث متذيّل الترتيب وأول الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية.

ومع 50 نقطة في المركز السادس، يشكّل أونيون برلين خطراً على الأندية أعلاه في حال أي تعثّر أو دعسة ناقصة خلال المراحل الثلاث المتبقية من الدوري.

أوّل الحذرين سيكون فرايبورج الساعي إلى اقتحام «كانتون» المقدّمة من موقعه الخامس الذي يقبع فيه مع 52 نقطة، بفارق نقطتين وثلاث نقاط عن لايبزيج الرابع وليفركوزن الخامس توالياً.

ورغم أن مواجهة جرويتر فورث تبدو سهلة على الورق، غير أن الأخير قد يكون عقبة صعبة، إذ لا شيء يخسره عدا أن يودّع البطولة بصورة جيدة.

من جهته، يدخل لايبزيج هذه المرحلة يوم الاثنين، متسلّحاً بنشوة انتصار قاتل على رينجرز الإسكتلندي الخميس (1-صفر) ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، ولا شيء غير الفوز يبقيه مرتاحاً محلياً قبل الإياب الأسبوع المقبل.

ويحلّ لايبزيغ ضيفاً على بوروسيا مونشتجلادباخ صاحب المركز الحادي عشر مع 38 نقطة، في مباراة صعبة مع فريق عاش موسماً صعباً، غير أنه أسقط بطل ألمانيا في مناسبتين، الأولى حين أقصاه من الكأس بخماسية نظيفة في أكتوبر، والثانية في المرحلة الثامنة عشرة 2-1 في يناير.

لكن النزال الأصعب سيكون من نصيب باير ليفركوزن الذي يحتل المركز الثالث مع 55 نقطة، ويستضيف الاثنين أينتراخت فرانكفورت.

وصحيح أن الأخير يقبع في المركز التاسع في الدوري الألماني، غير أن فرانكفورت يعيش أسعد أيامه الكروية أوروبياً، بعدما واصل الخميس مساره الملفت بانتصاره على وستهام يونايتد الإنكليزي 2-1 في ذهاب نصف نهائي «يوروبا ليج».

هذا الفوز لفرانكفورت جاء بعد إقصائه المفاجئ لأبرز المرشحين حينها للفوز باللقب، برشلونة الإسباني، عندما أسقطه على أرضه في «كامب نو» 3-2 بإياب ربع نهائي المسابقة، بعدما تعادلا 1-1 ذهاباً.

وعليه، لن تكون المهمة سهلة لليفركوزن أمام فريق ساع للمحافظة على صورته القوية رغم انعدام فرصه في المنافسة على أي مقعد مؤهل أوروبياً في الدوري، على عكس كولن السابع برصيد 49 نقطة وهوفنهايم الثامن مع 46 نقطة واللذين يسعيان لبطاقة «يوروبا ليج» أمام أوغسبورغ الرابع عشر «35 نقطة» وفرايبوج الخامس «52 نقطة» توالياً السبت.

- تمسّك بالأمل -وإذ يخوض بطل الدوري بايرن ميونيخ مباراة هامشية مع ماينز صاحب المركز العاشر، تتوجه الأنظار إلى أدنى الترتيب في صراع الهبوط لمعرفة من سيرافق جرويتر فورث.

وكان هرتا برلين صاحب المركز الخامس عشر مع 32 نقطة، قد خطا خطوة كبيرة نحو البقاء في دوري الأضواء الأحد الماضي بفوزه 2-صفر على ضيفه شتوتجارت المنكوب في المركز السادس عشر مع 28 نقطة.

ويحّل هرتا السبت على أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز ما قبل الأخير 26 نقطة الساعي إلى البقاء أيضاً للموسم الثالث له في دوري الدرجة الأولى، رغم أنه لم يحقق أي انتصار في مبارياته الـ8 الأخيرة مع سبع خسارات وتعادل.

وفيما تبدو الأمور طيّبة لصالح هرتا برلين في صراع الهبوط، يبقى شتوتجارت بطل الدوري في العام 2007، بدوره قادراً على التمسّك بالأمل في حال فوزه على فولفسبورج الثاني عشر السبت.