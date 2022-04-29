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«الموت مرتين» لعراب «الصفقات الفلكية»!
«الموت مرتين» لعراب «الصفقات الفلكية»!
29 ابريل 2022 16:19

  
رضا سليم (الاتحاد)


تحولت شائعة وفاة مينو رايولا وكيل أعمال اللاعبين الشهير، وعراب الصفقات الفلكية للاعبين النجوم، إلى حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر خبر وفاته، إلا أنه كتب على حسابه الرسمي في «تويتر» أنه حي، وليست المرة الأولى التي تنتشر فيها هذه «الكذبة».
وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال اللاعبين الشهير، وهو ما تم بثه عبر وكالات الأنباء العالمية، والتي استندت إلى مصادر إيطالية.
وغرّد رايولا على تويتر قائلاً: بخصوص الحالة الصحية، لمن يتساءل، لقد قتلوني للمرة الثانية خلال 4 أشهر فقط، ويبدو أنني قادر على الإنعاش، ونشر عدد من حسابات الأندية الأوروبية خبر الوفاة، إلا أنها حذفت «التغريدة» بمجرد التأكد من عدم وفاته.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» عن طبيب رايولا أنه يقاتل من أجل الشفاء في المستشفى، وأثارت شائعة الوفاة غضب نجوم كبار كرة القدم، مثل إيرلنج هالاند، وبوجبا، ودوناروما الذين يعتمدون عليه كثيراً.
ويعد رايولا وكيل 77 لاعباً، من بينهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والفرنسي بول بوجبا، والنرويجي إيرلنج هالاند، والإيطالي جيانلويجي دوناروما، والهولندي ماتيس دي ليخت، والإيطالي ماركو فيراتي.
وفي الصيف الماضي وقع الحارس الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما عقداً مدته 5 أعوام، مع باريس سان جيرمان، قادماً من إيه سي ميلان الإيطالي بمكالمة واحدة من رايولا الذي تأكد من عدم رغبة ميلان بتجديد عقده، وحصل على 20 مليون يورو «عمولة الصفقة».
وأبرز صفقاته انتقال دينيس بيرجكامب من أياكس أمستردام إلى إنتر ميلانو عام 1993، وانتقال بافيل نيدفيد أسطورة التشيك من سبارتا براج التشيكي إلى لاتسيو عام 1996 والفرنسي بول بوجبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد بتكلفة 105 ملايين يورو تقاضى عليها 25 مليون يورو.
ويتمتع بحب كبير بين اللاعبين لأنه يحقق لهم مطالبهم المادية، وتكرهه الأندية، لأنه يكلفها الكثير، ويتقن 7 لغات، وهي الإنجليزية والهولندية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والألمانية والفرنسية، ويحتاجها للتعامل مع كبرى الأندية ونجوم كرة القدم.

مينو رايولا
إيرلينج هالاند
بول بوجبا
جانلويجي دوناروما
باريس سان جيرمان
إبراهيموفيتش
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